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ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова 

News.ru + ещё 11 13 часов назад
В рекламных роликах спрея «Гексорал» от компании Johnson&Johnson найдены нарушения закона о рекламе. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В частности, нарушением сочли слоган «Хотел, чтобы все болели, но оказался „Гексорал“ сильнее».
«Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона», — отметили в надзорном ведомстве.
Кроме того, в рекламном ролике используется утверждение «Болезнетушитель № 1», однако сноска, поясняющая, что речь идет о первом номере в линейке «Гексорала» по продажам, занимает только 2% площади кадра и не позволяет потребителям воспринять содержащуюся в ней информацию.
Реклама спрея от простудных заболеваний «Гексорал» ежедневно транслируется по телеканалам. В клипе, в роли прототипа «снежной королевы» снялся российский эстрадный певец Филипп Киркоров.
Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба решила ограничить рост тарифов на электроэнергию в РФ.
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Комментарии27
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , ФАС , Johnson & Johnson
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