ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

«Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в рекламном ролике используется утверждение «Болезнетушитель № 1», однако сноска, поясняющая, что речь идет о первом номере в линейке «Гексорала» по продажам, занимает только 2% площади кадра и не позволяет потребителям воспринять содержащуюся в ней информацию.

Реклама спрея от простудных заболеваний «Гексорал» ежедневно транслируется по телеканалам. В клипе, в роли прототипа «снежной королевы» снялся российский эстрадный певец Филипп Киркоров

Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба решила ограничить рост тарифов на электроэнергию в РФ.