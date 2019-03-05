Макаревича неожиданно поддержали

Россияне неожиданно поддержали заговорившего о вони Макаревича

В Одесской области украинские радикалы потребовали отменить концерты Михаила Жванецкого после того, как в России его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В противном случае они пригрозили сорвать выступления.

Андрей Макаревич довольно резко высказался о сложившейся ситуации в своем Facebook-аккаунте.

"Поразительная примета времени — вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", — отметил музыкант.

Макаревич считает, что мотивация при этом противоположная, так как "один, видите ли, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обидел россиян".

Пользователи соцсети, как правило критикующие резкие высказывания Андрея Макаревича, в большинстве своем поддержали его. Во всяком случае, исходя из оставленных под его постом комментариев.