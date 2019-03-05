Цымбалюк-Романовская выступит в храме Христа Спасителя 

Скандальная звезда российских ток-шоу Виталина Цымбалюк-Романовская даст концерт в храме Христа Спасителя, сообщают «Дни.ру».
40-летняя киевлянка Цымбалюк-Романовская прославилась благодаря замужеству с 83-летним актером Арменом Джигарханяном. Однако гораздо шире ее «слава» распространилась в процессе развода с ним.
Джигарханян винил супругу в попытке отнять его имущество и в слежке. Бракоразводный процесс супругов широко освещался средствами массовой информации. Сама Цымбалюк-Романовская стала постоянной гостьей телешоу.
После развода с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская начала встречаться с певцом Прохором Шаляпиным. Вдвоем они вскоре выступят в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Пасхальный концерт дуэта под названием «С нами Бог!» состоится вечером 28 апреля. Право услышать музыку композиторов Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева в исполнении скандальной телезвезды стоит от 500 рублей до 2,5 тысячи.
Специальными гостями мероприятия станут дуэт «Юлиан и Анастасия» и пианист и композитор Владимир Быстряков.
«Говорят, люди часами стояли в очереди в день начала продаж билетов, чтобы купить лучшие места в зале», — отмечает издание, по сведениям которого, те же люди в то же время заявляли, что Цымбалюк-Романовская «круче» Аллы Пугачевой.