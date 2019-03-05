Адвокат Сергей Жорин считает, что у сына Децла могут возникнуть проблемы со вступлением в наследство

По его словам, необходимо вписать имя рэпера в свидетельство о рождении.

Известный адвокат Сергей Жорин считает, что у сына Децла Антония Толмацкого могут возникнуть проблемы со вступлением в наследство, если не будет заполнена графа об отце подростка в свидетельстве о рождении. Если окажется, что де-юре он не является сыном, то правовых оснований на вступление в наследство не будет. Жорин надеется, что в этой истории возобладают здравый смысл и логика.

Адвокат заметил, что это очень деликатный вопрос, почему в свидетельство о рождении Антония Толмацкого не вписан его отец. У Кирилла спросить, к сожалению, уже невозможно, а его супруга навряд ли прояснит этот момент.