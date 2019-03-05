Отец Децла уточнил причину его смерти 

Рэпера Децла убила врожденная гипертрофическая кардиомиопатия, сообщил РИА Новости его отец Александр Толмацкий.
Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в феврале на 36-м году жизни в гримерке после концерта в Ижевске.
Накануне управление Следственного комитета по Удмуртии рассказало о заключении судмедэкспертов относительно причин смерти. Ее вызвала «острая сердечная недостаточность, явившаяся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы».
По словам Александра Толмацкого, убившим его сына заболеванием была гипертрофическая кардиомиопатия
Продюсер рассказал, что эта врожденная болезнь может никак не проявлять себя и стать причиной ранней смерти. По его словам, несколько спортсменов ранее умерли на тренировках по той же причине.