Пескова оперировали пять часов

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пародист Песков перенес тяжелую операцию на поджелудочной железе 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Пародист Александр Песков перенес операцию на поджелудочной железе. Об этом директор артиста Александр Волокин рассказал агентству ТАСС.
По его словам, операция была сложной и длилась пять часов. Сейчас Песков находится в реанимации, идет на поправку и готовится к переводу в палату.
В связи с госпитализацией артиста намеченный на 8 марта концерт в культурном центре «Салют» в Москве переносится на 12 апреля, сообщил директор.
27 февраля телеграм-канал 112 сообщил, что Александр Песков попал в больницу с острым панкреатитом. Тогда директор пародиста заявил, что он проходит плановое обследование.
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Александр Песков , НПЦ газотурбостроения "Салют" , ИТАР-ТАСС
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