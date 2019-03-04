Пескова оперировали пять часов

пародист Песков перенес тяжелую операцию на поджелудочной железе

По его словам, операция была сложной и длилась пять часов. Сейчас Песков находится в реанимации, идет на поправку и готовится к переводу в палату.

В связи с госпитализацией артиста намеченный на 8 марта концерт в культурном центре «Салют» в Москве переносится на 12 апреля, сообщил директор.

27 февраля телеграм-канал 112 сообщил, что Александр Песков попал в больницу с острым панкреатитом. Тогда директор пародиста заявил, что он проходит плановое обследование.