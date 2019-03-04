Названа истинная причина смерти Флинта

Солист группы Prodigy покончил с собой

Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой. Об этом стало известно из записи на официальной странице группы в Instagram.

«Не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, чертовски зол, сбит с толку и убит горем», — говорится в сообщении, написанном от имени основателя The Prodigy Лиама Хоулетта.

Ранее сообщалось, что Кит Флинт умер естественной смертью. Тело 49-летнего певца было найдено 4 марта в его доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. По информации The Sun, полиция не обнаружила следов насильственной смерти.