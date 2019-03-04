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Умер вокалист The Prodigy 

Рамблер 45 минут назад
Фронтмен британской группы The Prodigy Кит Флинт скончался на 50-м году жизни, сообщает The Sun.
По информации таблоида, сегодня Флинт был найден мертвым в своем доме в городе Грэйт Данмау в английском графстве Эссекс.
Представитель эссекской службы скорой помощи рассказал изданию, что вызов в дом Флинта поступил в 8:08 по местному времени. Звонивший объяснил врачам, что музыкант потерял сознание.
В полицию, как рассказал ее представитель, вызов поступил две минуты спустя и касался «опасений за благополучие» человека. Прибывшие на место медики и правоохранители обнаружили солиста The Prodigy уже мертвым.
Собеседники The Sun не уточнили причин смерти 49-летнего Кита Флинта, однако заявили, что не считают смерть «подозрительной».
Кит Флинт солировал в The Prodigy с перерывами с первой половины 1990-х годов до настоящего времени. Последний альбом группы с его вокалом вышел в 2018-м.
Шоу-бизнес , Видео
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