Умер вокалист The Prodigy

Фронтмен британской группы The Prodigy Кит Флинт скончался на 50-м году жизни, сообщает The Sun.

По информации таблоида, сегодня Флинт был найден мертвым в своем доме в городе Грэйт Данмау в английском графстве Эссекс.

Представитель эссекской службы скорой помощи рассказал изданию, что вызов в дом Флинта поступил в 8:08 по местному времени. Звонивший объяснил врачам, что музыкант потерял сознание.

В полицию, как рассказал ее представитель, вызов поступил две минуты спустя и касался «опасений за благополучие» человека. Прибывшие на место медики и правоохранители обнаружили солиста The Prodigy уже мертвым.

Собеседники The Sun не уточнили причин смерти 49-летнего Кита Флинта, однако заявили, что не считают смерть «подозрительной».

Кит Флинт солировал в The Prodigy с перерывами с первой половины 1990-х годов до настоящего времени. Последний альбом группы с его вокалом вышел в 2018-м.