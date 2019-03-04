Гадалка назвала дату смерти Моисеева

Певец Борис Моисеев стал гостем новой рубрики «СтарХита» , в которой знаменитости комментируют запросы о себе в Сети. Один из запросов звучал так: «Что Борису Моисееву нагадала гадалка?».

65-летний артист рассказал, что однажды в Париже обратился к местной «прорицательнице» по совету друзей. Она заявила, что артист умрет в 86 лет, но расцвет его карьеры придется на 55 лет.

«Второе предсказание сбылось — записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках», — отметил певец.

По словам артиста, через два года после 55-летнего юбилея он перенес инсульт, поэтому расцвет оказался «скоротечным».

«Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала», — подчеркнул он.

Певец рассказал, что регулярно посещает врачей и принимает назначенные лекарства. У него были проблемы с уровнем сахара в крови, но после года под наблюдением медиков здоровье восстановилось. Моисеев отказался от алкоголя и жареных макарон, сократил количество булочек и пирожков в своем рационе, но пока не смог бросить курить.

По словам певца, он «безумно скучает» по сцене, но смирился с тем, что он на пенсии и больше выступать не сможет.