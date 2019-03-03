Борисова простила дочь-хамку

Популярная телеведущая регулярно делится с поклонниками новостями из личной жизни. Недавно Дана Борисова рассказала поклонникам, что ей удалось восстановить отношения со своей дочерью.

Несколько часов назад звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram несколько фотографий и видеозаписей с наследницей. По словам телеведущей, ей наконец удалось помириться с Полиной. Мать и дочь даже решили устроить небольшой шопинг.

"Встречаемся с моей принцессой в кафе "Груша". Собрались пойти выбирать мне кроссовки", — поделилась Дана Борисова. После этого она показала, как они сидят в магазине и примеряют обувь. "Берем эти кроссовки?", — поинтересовалась звезда у подписчиков. Затем она разместила ролик из блога своего ребенка, в котором девочка показывает, как ее мать пытается выбрать кроссовки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Все о Звездах (@zvezda_show_bizzz) 17 Фев 2019 в 3:12 PST Напомним, в последнее время в прессе не утихают сообщения о конфликте между телеведущей и ее 11-летней дочерью. Во время очередной ссоры Полина сильно ударила мать в грудь. Звезде даже пришлось вызвать медиков.

После случившегося Дана Борисова отправила девочку к отцу, чтобы она подумала над своим поведением и попросила прощения за свой поступок. Более того, она стала игнорировать сообщения и звонки ребенка. Как отметила звезда, она это сделала для воспитательных целей. "Всякое бывает, но сюсюкать и терпеть нельзя. Она хамка и врунья", — заключила телеведущая.