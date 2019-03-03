Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борисова простила дочь-хамку 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com.
Популярная телеведущая регулярно делится с поклонниками новостями из личной жизни. Недавно Дана Борисова рассказала поклонникам, что ей удалось восстановить отношения со своей дочерью.
Несколько часов назад звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram несколько фотографий и видеозаписей с наследницей. По словам телеведущей, ей наконец удалось помириться с Полиной. Мать и дочь даже решили устроить небольшой шопинг.
"Встречаемся с моей принцессой в кафе "Груша". Собрались пойти выбирать мне кроссовки", — поделилась Дана Борисова. После этого она показала, как они сидят в магазине и примеряют обувь. "Берем эти кроссовки?", — поинтересовалась звезда у подписчиков. Затем она разместила ролик из блога своего ребенка, в котором девочка показывает, как ее мать пытается выбрать кроссовки.
Напомним, в последнее время в прессе не утихают сообщения о конфликте между телеведущей и ее 11-летней дочерью. Во время очередной ссоры Полина сильно ударила мать в грудь. Звезде даже пришлось вызвать медиков.
После случившегося Дана Борисова отправила девочку к отцу, чтобы она подумала над своим поведением и попросила прощения за свой поступок. Более того, она стала игнорировать сообщения и звонки ребенка. Как отметила звезда, она это сделала для воспитательных целей. "Всякое бывает, но сюсюкать и терпеть нельзя. Она хамка и врунья", — заключила телеведущая.
Дни.ру: последние новости
Провалившаяся в люк звезда "Ворониных" получила травмы Барановская впала в истерику на съемках телешоу Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе
Комментарии
Шоу-бизнес , Дана Борисова
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В мире Происшествия
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях»
Общество
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
Петрова и Боширова позвали на «Скрипальские чтения»
Образование Общество
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
«Я — русский человек»
Общество Статьи
Развода не будет? Избитая жена простила Башарова
Шоу-бизнес Статьи
«Евровидение-2019»: Киев может передумать
Шоу-бизнес Украина
Crew Dragon пристыковался к МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение