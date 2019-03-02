Марат Башаров приехал к избитой жене на отдых

Российский телеведущий и актер Марат Башаров после новости о разводе со своей женой Елизаветой Башаровой прилетел к семье, которая отдыхает в Таиланде . Об этом он рассказал в своем инстаграмме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova) 25 Фев 2019 в 8:21 PST Отмечается, что избивавший жену Башаров 2 марта опубликовал видео, на котором он вместе со своим сыном Марселем проводят время вместе. В конце ролика Башаров обращается к подписчикам и заявляет, что "в [их] семье все прекрасно".

"Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно!", — заявил Башаров.

Ранее сообщалось, что избитая жена Марата Башарова подает на развод. Также она назвала причину развода.