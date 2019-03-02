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Марат Башаров приехал к избитой жене на отдых 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
Российский телеведущий и актер Марат Башаров после новости о разводе со своей женой Елизаветой Башаровой прилетел к семье, которая отдыхает в Таиланде. Об этом он рассказал в своем инстаграмме.
Супруга Башарова заявила о разводе
Отмечается, что избивавший жену Башаров 2 марта опубликовал видео, на котором он вместе со своим сыном Марселем проводят время вместе. В конце ролика Башаров обращается к подписчикам и заявляет, что "в [их] семье все прекрасно".
"Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно!", — заявил Башаров.
Ранее сообщалось, что избитая жена Марата Башарова подает на развод. Также она назвала причину развода.
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