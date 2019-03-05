Отправила жить на помойку: дочь Борисовой объяснила побег из дома

11-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина рассказала изданию Starhit об очередной ссоре с матерью. На этот раз девочка заявила, что «звёздная» мама пригрозила выгнать её из дома на помойку.

По словам школьницы, она была вынуждена уехать жить к отцу. Борисова пообещала ребёнку сменить замки на дверях квартиры и не пускала девочку забрать личные вещи.

«Не пускает меня домой даже просто забрать вещи, говорит идти жить на помойку, что там мне и место», — рассказала Полина.

Девочка также рассказала, что на встрече в отделе опеки, телеведущая заявила, что школьница её бьёт.

«Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно», — отметила Полина.

По словам Борисовой, конфликт с дочерью возник после того, как на ребёнка пожаловались школьные учителя. Педагоги заявили, что девочка стала плохо учиться и грубо общаться с преподавателями. Телеведущая провела воспитательную беседу.

«Я задавала ей вопрос, сколько это будет продолжаться? В ответ получаю удар в грудь! Представляете, она пнула меня ногой», — негодует звезда.