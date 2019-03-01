Верка Сердючка не захотела выступать за Украину

Верка Сердючка отказалась ехать на «Евровидение»

Украинский артист Андрей Данилко , выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, назвал «Евровидение» нервотрепкой и заявил, что ни за что не согласится снова поехать на конкурс.

Андрей Данилко, который представлял Украину на «Евровидении» в 2007 году, заявил, что участие в национальном отборе, а затем и в конкурсе, было для него настоящим стрессом.

«Это реальный стресс — ты ждешь, когда это все закончится. Когда закончилось мое Евровидение в Хельсинки, я сидел в гримерке, вокруг пластмассовые стены, никого нет, на мне мокрая футболка — и я смотрю на свой телефон, где льются смс. А ты не можешь его выключить, потому что сообщения приходят потоком. Если бы меня спросили: «Андрей, ты хочешь это повторить еще раз — вспомнить юность!?» То я скажу — никогда!» — рассказал Данилко в интервью украинскому изданию «Вести».

Артист ответил отказом на предложение журналиста поехать на конкурс за 100 тысяч долларов, заявив, что эта сумма «очень маленькая для этой нервотрепки».

Данилко также раскритиковал условия национального отбора участников «Евровидения». По его словам, музыканты приходят на нацотбор «как в клетку с тигром».

«Не знаю, как в других странах, но у нас это — трэш и ад. На самом Евровидении ты уже как будто на курорте. Притом, что это сложно, есть график — но там есть уважение. Там нет оскорбительных выпадов и атмосферы, как будто ты преступник. А у нас это есть», — заявил он.

Артист посетовал, что организаторы украинского смотра могли выяснить спорные вопросы заранее, чтобы потом не возникало скандалов из-за того, что музыканты гастролируют в России или имеют родственников в Крыму.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, Данилко предложил участникам организаторам отбора в следующем году прорабатывать биографии артистов, а самим музыкантам «обязательно сдать мочу и кал, анализ крови и флюорографию. Чтобы вопросов не возникало!»

Украина решила отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» после скандала с национальным отбором. Лидера национального отбора певицу Maruv подвергли критике из-за выступлений в России, а затем предложили ей подписать контракт, условия которого она назвала рабскими.

Maruv отказалась подписать контракт и заявила, что не желает быть «битой на политической арене». После нее от участия в «Евровидении» отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие в национальном отборе второе, третье и четвертое места соответственно.

После отказа участников национального отбора Андрей Данилко в шутку заявил, что может «достать свои старые доспехи, начистить звезду и поехать спасать Украину».