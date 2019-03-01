«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео

"Натуральный блондин" отечественной эстрады спел на корпоративной вечеринке. Затем, видимо, и Николай Басков решил расслабиться и потанцевать.

Плясать певец стал в зрительном зале в то время, как перед гостями выступала его коллега по сцене Наташа Королева. Она-то и опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта ролик, на котором видно, как Николай Басков "зажигает".

Исполнитель от души дурачится, стоя рядом со сценой. А когда Басков замечает, что его снимают, начинает в шутку прятаться от объектива смартфона. "Колюся жжет…" — подписала Королева ролик.

"Если Колька напился… молодец, наш парниша… люблю", — прокомментировала видео в аккаунте VladTime одна из пользовательниц соцсети. Отметим, что, возможно, певец вовсе не был под мухой, а просто решил повеселиться.

Ранее в интервью "Дни.ру" Николай Басков признался, что думает о собственной свадьбе. Он хочет взять в жены иностранку, которая не знала бы, кто такой Николай Басков, чтобы его громкое имя и амплуа не мешали строить спокойную семейную жизнь.