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«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео 

Дни.ру 1 час назад
"Золотой голос России" пустился в пляс под песню Наташи Королевой "Зять". "Па" и "фуэте", которые выделывал Николай Басков, сняли и выложили в Сеть.
"Натуральный блондин" отечественной эстрады спел на корпоративной вечеринке. Затем, видимо, и Николай Басков решил расслабиться и потанцевать.
Плясать певец стал в зрительном зале в то время, как перед гостями выступала его коллега по сцене Наташа Королева. Она-то и опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта ролик, на котором видно, как Николай Басков "зажигает".
Исполнитель от души дурачится, стоя рядом со сценой. А когда Басков замечает, что его снимают, начинает в шутку прятаться от объектива смартфона. "Колюся жжет…" — подписала Королева ролик.
"Если Колька напился… молодец, наш парниша… люблю", — прокомментировала видео в аккаунте VladTime одна из пользовательниц соцсети. Отметим, что, возможно, певец вовсе не был под мухой, а просто решил повеселиться.
Напомним, ранее Николай Басков стал гостем вечеринки, организованной в честь 65-летнего юбилея Любови Успенской. После мероприятия исполнительница похвасталась подаренной ей Басковым сумочкой, куда Басков не забыл положить и денежный "гонорар".
Ранее в интервью "Дни.ру" Николай Басков признался, что думает о собственной свадьбе. Он хочет взять в жены иностранку, которая не знала бы, кто такой Николай Басков, чтобы его громкое имя и амплуа не мешали строить спокойную семейную жизнь.
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Шоу-бизнес , Видео , Николай Басков , Любовь Успенская , Наташа Королева
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