«Мама, это позор»: участницу «Голоса» довели до слез

Регги под укулеле, сестры-двойняшки, отголоски фильма о Фредди Меркьюри, итальянская опера и Утесов, а также слезы отсеянной участницы — «Газета.Ru» рассказывает, что произошло в очередной серии шестого сезона шоу «Голос. Дети».

1 марта состоялась трансляция третьего выпуска шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети». В ходе выпуска Светлана Лобода взяла в свою команду трех участников, Валерий Меладзе — четырех, а Пелагея смогла выбрать лишь одну девочку. Несмотря на позитивные эмоции участников и поддержку со стороны наставников, не обошлось и без печальных моментов — одна из конкурсанток «слепого отбора» расплакалась прямо на сцене после того, как никто не захотел, чтобы она осталась на проекте.

Первая участница очередного прослушивания — 12-летняя Аня Глотова из Екатеринбурга — в преддверии выступления рассказала, что родилась в семье предпринимателей, но с четырех лет занималась пением. Своей главной чертой она назвала упертость: «Это помогает и в творчестве достигать какой-то цели». Для слепого прослушивания она выбрала песню The Beatles «Let it be». Пелагея, воскликнувшая от восторга, когда девочка только начала петь, первой нажала кнопку и повернулась к Ане. После этого за визави повторил и Меладзе.

Беседуя с Пелагеей, юная артистка назвала своей любимой исполнительницей Нино Катамадзе , а также представила небольшой отрывок ее песни. Пелагея выразила восхищение манерой исполнения девочки и предложила ей сделать вместе «интересную джазовую штуку». Меладзе поблагодарил участницу за то, что та дала новую жизнь такой старой песне, а Лобода пожалела, что не повернулась к конкурсантке сама, назвав ее «ценным сокровищем». Аня по итогам выбрала своим наставником Пелагею, которая выбежала ей навстречу, чтобы обняться.

Следующим к наставникам с укулеле наперевес вышел восьмилетний Иван Сохнев из Раменского . Он рассказал, что на занятия музыкой его вдохновил мультфильм «Бременские музыканты». Для выступления мальчик выбрал песню группы 5'nizza «Солдат», которой тут же начала подпевать Пелагея. Однако еще до того, как она успела нажать кнопку, к мальчику повернулась Лобода. Обе наставницы признались, что были поклонницами группы и попросили Ивана спеть песню с ними на бис, для чего вышли на сцену и уселись у его ног. Затем Меладзе поведал, что всегда хотел, помимо пения, уметь играть на гитаре, так как человек с инструментом и голосом — это душа компании, и поблагодарил Лободу за ее выбор.

Следующей на сцене появилась десятилетняя Яна Тен из Новосибирска. Когда она закончила свое выступление, нажавший кнопку Меладзе отметил сложность выбранной ею песни («Symphony» группы Clean Bandit), а Пелагея подмигнула и назвала девочку «земелей», когда та озвучила свой родной город. Лобода обратила внимание на то, что поведение группы поддержки за стеклом во время исполнения номера стало вторым шоу на передаче, а после того, как Яна, вошедшая в команду Меладзе, вернулась за кулисы, ей в честь победы прочитала стих младшая сестра.

Семилетний Тимур Алиев из Альметьевска рассказал, что с четырех лет занимается пением и карате, а также признался, что мечтает стать «вокалистом-футболистом». Несмотря на ажиотаж, который вызвали среди зрителей его песня и танец, никто из наставников не повернулся к мальчику — однако еще до того, как он успел представиться, Лобода вывела двух других наставников, чтобы конкурсант показал им движения своего танца. Пелагея также поблагодарила Тимура за выбор песни Утесова «Му-му».

Сестры-двойняшки Соня и Арина Березины, которым исполнилось 12 лет, спели песню Селин Дион и Барбры Стрейзанд «Tell him». Когда они выходили на сцену, одна из ведущих шоу отметила, что вдвоем должно быть не так страшно танцевать, а сами девочки за сценой признались, что чувствуют связующую их нить.

Меладзе предложил обеим наставницам, которые нажали на кнопку во время выступления, поделить сестер между собой, но Лобода сказала, что они должны войти в команду ее соперницы. Однако посовещавшись между собой, пока зал дружно скандировал имя Пелагеи, Соня и Арина в качестве ответа спели отрывок из песни Лободы «Твои глаза», после чего извинились перед второй наставницей. Меладзе сравнил происходящее в передаче со сказкой с непредсказуемым и добрым финалом, признавшись, что опять прослезился.

Песня «Перемирие» группы «ВИА Гра» в исполнении девятилетней Виктории Николаевой из Оби заставило повернуться к ней все того жеМеладзе. В ответ на вопрос почему, по ее мнению, он решил нажать на кнопку, девочка предположила, что причина кроется в том, что песню написал его брат Константин. После этого наставник заявил, что сама Виктория могла бы войти в «28-й состав „ВИА Гра“ лет через 15», однако Лобода, как бывшая участница этого коллектива сказала, что родители, скорее всего, не отдадут девочку в трио.

Тот факт, что следующий участник шоу — Ержан Максим из Казахстана — пришел на съемки вместе с переводчиком, не помешал ему произвести фурор среди наставников с песней «Ama credi e vai» из репертуара итальянского оперного певца Андреа Бочелли . Лобода призналась, что от выступления у нее побежали по коже мурашки. А Пелагея сказала мальчику, что он своим голосом может лечить людей и попыталась заманить его тем, что знает материал «чуть-чуть получше Лободы». Но сам Ержан, отметив, что уважает всех наставников, сделал свой выбор в пользу Валерия Меладзе.

Хотя никто из наставников не повернулся к семилетней Кате Кружковой из Красноармейска, когда она исполняла песню Ольги Кормухиной «Нас учили быть птицами», сам яркий образ девочки Меладзе назвал целостным, а Лобода обратила внимание на то, какое настроение та несет с собой. Кроме того, она выразила сожаление, что на эстраде не так много настолько позитивно настроенных артистов.

Двенадцатилетний Егор Чичин из Новомосковска признался, что мечтает выучить нотную грамоту и стать композитором. Среди прочего мальчин отметил, что поет с детства и считает пение мужским занятием. Его исполнение композиции Аллы Пугачевой «Белый снег» покорило сердца обеих наставниц, после чего мальчик заявил, что решил пойти «к прекрасной Светлане Лободе». Пелагея похвалила его выбор.

Однако самым эмоциональным моментом передачи стало выступление двенадцатилетней Ани Жебровской из поселка Лесной, которая сказала, что мечтает стать оперной певицей — как Анна Нетребко . Из-за волнения и нескольких допущенных ошибок во время исполнения песни Жанны Агузаровой «Звезда» никто не повернулся к девочке. От сильных эмоций она расплакалась прямо на сцене. Чтобы ее успокоить, вышли все трое наставников. Лобода выразила свою поддержку, но отметила, что артист не должен на сцене показывать свое расстройство, так как всегда должен дарить людям «красивые эмоции». За сценой девочка назвала поражение «позором», несмотря на утешительные слова всей своей группы поддержки.

Последней к зрителям и наставникам вышла одиннадцатилетняя Мария Федулова из Москвы, которая исполнила песню группы Queen «Don't stop me now». Несмотря на то, что из-за проблем в начале выступления ей пришлось начать его заново, конкурсантку выбрал Меладзе, который признался, что разделяет любовь к творчеству Фредди Меркьюри и похвалил ее за вкус. «Зато ты навсегда ее герой», — сказала наставнику Пелагея, когда девочка ушла за кулисы.

На данный момент в команде Лободы и Меладзе находятся по девять конкурсантов. Несмотря на эмоциональную реакцию и поддержку, которую оказывает участникам шоу Пелагея, в ее команду вошли пока лишь пять человек.