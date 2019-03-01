Фанаты проигнорировали Киркорова

Фанаты проигнорировали приезд Киркорова

В настоящее время Народный артист России разъезжает по городам страны в рамках гастрольного тура. Несколько дней назад Киркоров выступил в столице Бурятии, а его приезд в город засняли очевидцы.

На видео, которое опубликовало издание, певец в белых шубе практически в пол, кроссовках, кепке и очках стоит на подножке вагона и оглядывает перрон.

«Ждет фанатов? А фанатов-то нет!» — комментирует происходящее девушка-оператор.

В свою очередь, Киркоров, как отмечает «МК», смутил жителей Улан-Удэ количеством фур, которые доставили в город оборудование и декорации для его шоу. По их словам, грузовиков было пять.