Фанаты проигнорировали Киркорова

Фанаты не встретили певца Филиппа Киркорова в Улан-Удэ, сообщает «Московский комсомолец».
В настоящее время Народный артист России разъезжает по городам страны в рамках гастрольного тура. Несколько дней назад Киркоров выступил в столице Бурятии, а его приезд в город засняли очевидцы.
На видео, которое опубликовало издание, певец в белых шубе практически в пол, кроссовках, кепке и очках стоит на подножке вагона и оглядывает перрон.
«Ждет фанатов? А фанатов-то нет!» — комментирует происходящее девушка-оператор.
В свою очередь, Киркоров, как отмечает «МК», смутил жителей Улан-Удэ количеством фур, которые доставили в город оборудование и декорации для его шоу. По их словам, грузовиков было пять.
«Спасибо, Бурятия, за гостеприимство! Спасибо, Улан-Удэ! Незабываемые гастроли, природа и публика!» — написал сам артист три дня назад в своем инстаграме.