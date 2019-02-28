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Дакота нашла способ заработать на разводе 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Рита Дакота решила помочь девушкам пережить предательство, с которым она сама столкнулась после развода. Певица просит за услуги порядка тысячи рублей.
Певица рассказывает, что последние полгода стали самыми сложными в ее жизни. Она пережила развод с Владом Соколовским после того как узнала о его многочисленных изменах. Несмотря на расставание, супруги продолжили общаться ради дочери Мии, имущество они тоже поделили без взаимных претензий. Пережив болезненную ситуацию, Дакота решила помогать другим — не бесплатно, конечно.
«Все это время я получала и продолжаю получать десятки тысяч писем от девчонок, которые тоже проходят переломные кризисные ситуации (каждая — свою, там были не только разводы и расставания, там была полная потерянность в пути и предназначении, переезды, катастрофы, потери, болезни, лишения, предательства, всяческие другие личные апокалипсисы, где вопрос всегда был одним и тем же «как собрать себя по кусочкам обратно и начать жить ещё лучше, чем было „до“.) — пишет Рита.
Вместе с подругами Дакота решила запустить марафон под названием „Как пройти через жизненные трудности и стать сильнее, ярче и счастливее“. Участницам обещают, что после тренинга они избавятся от груза переживаний и наполнятся энергией. Курс стоит 990 рублей.
В комментариях высказываются самые разные мнения. Одни изъявили желание стать участниками марафона, другие считаю, что Дакота продолжает зарабатывать на разводе. Не секрет, что после расставания с мужем интерес к певице возрос.
»Вечно ноющая разведёнка решила заработать денег на том, в чем сама не разбирается», «Какой бред. При всем уважении к Рите», «Сама не сумела сохранить семью, но будет учить других?!» — возмущаются фолловеры Дакоты.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Влад Соколовский
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