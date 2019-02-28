Дакота нашла способ заработать на разводе

Рита Дакота решила помочь девушкам пережить предательство, с которым она сама столкнулась после развода. Певица просит за услуги порядка тысячи рублей.

Певица рассказывает, что последние полгода стали самыми сложными в ее жизни. Она пережила развод с Владом Соколовским после того как узнала о его многочисленных изменах. Несмотря на расставание, супруги продолжили общаться ради дочери Мии, имущество они тоже поделили без взаимных претензий. Пережив болезненную ситуацию, Дакота решила помогать другим — не бесплатно, конечно.

«Все это время я получала и продолжаю получать десятки тысяч писем от девчонок, которые тоже проходят переломные кризисные ситуации (каждая — свою, там были не только разводы и расставания, там была полная потерянность в пути и предназначении, переезды, катастрофы, потери, болезни, лишения, предательства, всяческие другие личные апокалипсисы, где вопрос всегда был одним и тем же «как собрать себя по кусочкам обратно и начать жить ещё лучше, чем было „до“.) — пишет Рита.

Вместе с подругами Дакота решила запустить марафон под названием „Как пройти через жизненные трудности и стать сильнее, ярче и счастливее“. Участницам обещают, что после тренинга они избавятся от груза переживаний и наполнятся энергией. Курс стоит 990 рублей.

В комментариях высказываются самые разные мнения. Одни изъявили желание стать участниками марафона, другие считаю, что Дакота продолжает зарабатывать на разводе. Не секрет, что после расставания с мужем интерес к певице возрос.