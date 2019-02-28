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Юрист заподозрил жену Башарова в шантаже 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Юрист Александр Разумовский заявил «Дням.ру», что жена актера Марата Башарова Елизавета «в каком-то смысле шантажирует» супруга. По мнению юриста, опубликованная справка о переломе носа может стать настоящим «компроматом» на Башарова.
В декабре прошлого года брат Елизаветы Башаровой рассказал журналистам, что актер напал на нее. В СМИ появилось фото выданной ей справки из Химкинской центральной клинической больницы о закрытом переломе носа.
«Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства — побои зафиксированы в больнице», — заявил Разумовский.
Он отметил, что женщина не пошла в полицию, но с помощью «компромата» может ставить условия мужу, который «ходит под статьей».
Юрист подчеркнул, что требования Башаровой к мужу будут справедливымы, она также сможет получить преимущество в опеке над ребенком.
«Елизавета может давить на то, что Марат может быть агрессивным, не контролировать себя — раз ее бил, то может быть опасен», — пояснил он.
В 2016 году у пары родился сын. Они поженились в сентябре 2017-го. В феврале 2019 году СМИ сообщили, что Башарова подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей. Сам актер говорил, что ничего не знает о разводе. По его словам, в их отношениях с женой «все в порядке».
Бывшая жена Башарова, актриса Екатерина Архарова тоже обвиняла его в нанесении травм.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Александр Разумовский , Екатерина Архарова , Марат Башаров
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