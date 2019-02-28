«Не дам ни копейки»: Жуков отказался помогать родным детям

Регина Бурд и Сергей Жуков на ежегодной церемонии "Пара года", которую провел журнал Moda Topical, были признаны "Романтичной парой". После награждения с семьей артистов встретился корреспондент "Дни.Ру".

Сергей и Регина вместе уже почти 12 лет. У них подрастают трое очаровательных деток — 10-летняя Ника, 8-летний Энджел и 4-летний Мирон. Правда, пойдут ли они по стопам знаменитых родителей, пока неизвестно.

"Мы не хотим наши комплексы, амбиции и желания перекладывать на детей, принуждать их заниматься чем-то, — поведал Жуков. — Пару раз в месяц мы просто спрашиваем малышей, нравится ли им то, чем они занимаются. А интересы у них самые разнообразные — множество кружков, секций. Например, Ника 9 раз в неделю ходит на тренировку по гимнастике, занимается танцами".

Сергей Жуков признался, что он — строгий отец, у него не забалуешь. "Сидеть детям за компьютером мы позволяем примерно два раза в неделю — вечером после занятий или по выходным, — рассказал музыкант. — Первый мобильный телефон у Ники появился, когда ей исполнилось 10 лет. Теперь средний сын тоже считает часы, недели и месяцы, когда же ему тоже стукнет 10 и он получит сотовый. На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки — хочу, чтобы они всего сами достигли!"

Помогают управляться с тремя детьми Регине и Сергею помогают их матери. "Так вышло, что практически одновременно умерли папа Регины и мой, — вздыхает Жуков. — Сегодня теща практически живет с нами, а моя мама часто приезжает, так что наши дети всегда присмотрены, накормлены". При этом музыкант не исключил, что на двух сыновьях и дочери он не остановится и, возможно, у них в семье случится пополнение — желание и возможности есть.