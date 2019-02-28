Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не дам ни копейки»: Жуков отказался помогать родным детям 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Регина Бурд и Сергей Жуков на ежегодной церемонии "Пара года", которую провел журнал Moda Topical, были признаны "Романтичной парой". После награждения с семьей артистов встретился корреспондент "Дни.Ру".
Сергей и Регина вместе уже почти 12 лет. У них подрастают трое очаровательных деток — 10-летняя Ника, 8-летний Энджел и 4-летний Мирон. Правда, пойдут ли они по стопам знаменитых родителей, пока неизвестно.
"Мы не хотим наши комплексы, амбиции и желания перекладывать на детей, принуждать их заниматься чем-то, — поведал Жуков. — Пару раз в месяц мы просто спрашиваем малышей, нравится ли им то, чем они занимаются. А интересы у них самые разнообразные — множество кружков, секций. Например, Ника 9 раз в неделю ходит на тренировку по гимнастике, занимается танцами".
Сергей Жуков признался, что он — строгий отец, у него не забалуешь. "Сидеть детям за компьютером мы позволяем примерно два раза в неделю — вечером после занятий или по выходным, — рассказал музыкант. — Первый мобильный телефон у Ники появился, когда ей исполнилось 10 лет. Теперь средний сын тоже считает часы, недели и месяцы, когда же ему тоже стукнет 10 и он получит сотовый. На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки — хочу, чтобы они всего сами достигли!"
Помогают управляться с тремя детьми Регине и Сергею помогают их матери. "Так вышло, что практически одновременно умерли папа Регины и мой, — вздыхает Жуков. — Сегодня теща практически живет с нами, а моя мама часто приезжает, так что наши дети всегда присмотрены, накормлены". При этом музыкант не исключил, что на двух сыновьях и дочери он не остановится и, возможно, у них в семье случится пополнение — желание и возможности есть.
Дни.ру: последние новости
"Начали плевать в лицо": бьющемуся за "Евровидение" Данилко помешали свои же "Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской Безработная звезда "Дома-2" избила мать гитарой
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жуков
Читайте также
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Племянник Киселева получил срок
Происшествия В мире
21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу
Происшествия Статьи
Российский танкер протаранил мост в Пусане
Происшествия Азия
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
За нефть придется платить гробами
В мире Конфликты
Кошка проехала 100 км под капотом авто
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение