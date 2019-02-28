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Шнуров «прошёлся» по бывшей жене в стихах 

News.ru 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сергей Шнуров продолжает радовать подписчиков стихотворными виршами. На этот раз в стихотворении усмотрели «шпильку» в адрес экс-супруги.
Находящийся в Мюнхене музыкант и член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре решил ни в чём себе не отказывать. Шнуров смакуем местные блюда и не понимает тех, кто сидит на диете.
«Два салата, пиво, торт, Шесть сосисок и капусту, Клюквенной настойки штоф. Списочек, на зависть Прусту, Но всё по делу, без понтов», — рассуждает лидер группы «Ленинград».
Шнуров добавляет, что он не балерина, «чтобы (есть) без холестерина». Поклонники оценили колкость в адрес бывшей супруги Матильды Шнуровой. Она в прошлом балерина и является хозяйкой не только ресторана в Санкт-Петербурге, но и сети балетных студий. Матильда тщательно следит за рационом и в каждом интервью рассказывает, что давно отказалась от глютена, сахара, мучного и жирного.
Шнурова не стала также скрывать в недавнем интервью Ксении Собчак, что столь стремительная женитьба экс-супруга на другой удивила её.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Госдума , Мюнхен
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