Шнуров «прошёлся» по бывшей жене в стихах

Сергей Шнуров продолжает радовать подписчиков стихотворными виршами. На этот раз в стихотворении усмотрели «шпильку» в адрес экс-супруги.

Находящийся в Мюнхене музыкант и член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре решил ни в чём себе не отказывать. Шнуров смакуем местные блюда и не понимает тех, кто сидит на диете.

«Два салата, пиво, торт, Шесть сосисок и капусту, Клюквенной настойки штоф. Списочек, на зависть Прусту, Но всё по делу, без понтов», — рассуждает лидер группы «Ленинград».

Шнуров добавляет, что он не балерина, «чтобы (есть) без холестерина». Поклонники оценили колкость в адрес бывшей супруги Матильды Шнуровой. Она в прошлом балерина и является хозяйкой не только ресторана в Санкт-Петербурге, но и сети балетных студий. Матильда тщательно следит за рационом и в каждом интервью рассказывает, что давно отказалась от глютена, сахара, мучного и жирного.