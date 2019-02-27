Алкоголизм, развод и анорексия: горькое признание Догилевой

Народная артистка России Татьяна Догилева рассказала об отношениях с мужчинами, алкоголизме и анорексии дочери. По словам актрисы, самым страшным из череды препятствий было последнее, поскольку девушка едва не погибла из-за психического заболевания.

Российская актриса и режиссер Татьяна Догилева рассказала о проблемах в отношениях с мужчинами, алкогольной зависимости и расстройстве пищевого поведения дочери. По словам народной артистки России, которой 27 февраля исполняется 59 лет, она не любит отмечать дни рождения из-за необходимости изображать счастье перед гостями.

«Для меня все праздничные дни достаточно проблемные, и связано это как раз таки с установкой, что в этот день ты обязательно должен быть счастлив, а я люблю более безответственные дни», — цитирует Догилеву Sobesednik.ru.

Актриса рассказала, что раньше собирала шумные компании и с размахом отмечала дни рождения, но теперь обходится вниманием одной-двух подруг и общением в скайпе с 24-летней дочерью Катей.

Кстати, девушка пошла по стопам матери: она окончила актерские курсы в Кембридже и Американскую академию драматического искусства. Сейчас Екатерина живет и работает в США

Сама Татьяна Анатольевна родилась в семье приезжих в Москву провинциалов, которые были далеки от искусства, и провела детство на окраине столицы. Еще в начальных классах она планировала посвятить свою жизнь творческой профессии. Занимаясь хореографией, девочка демонстрировала чудеса гибкости, что побудило ее перейти в цирковое отделение. Однако после окончания трех курсов подготовки в цирк ее не взяли из-за «несценической внешности». Разумеется, это сильно ударило по самооценке артистки.

«Я рыдала месяца два, считала, что жизнь моя кончена. Настолько была сильна мечта стать циркачкой и летать где-то там под куполом цирка», — вспоминала Догилева.

Собравшись с силами, она решила поступить в секцию художественной гимнастики при «Крыльях Советов». Девушка специально выбрала вариант с самым большим конкурсом, чтобы доказать себе свою значимость. В итоге Догилеву приняли, она отучилась там несколько лет и даже получила второй разряд по художественной гимнастике.

Позже будущая актриса поняла, что театр и кино ближе ей по духу, и начала обучение в студии юного актера при Центральном телевидении. Потом она успешно поступила в ГИТИС, где начала встречаться с актером Юрием Стояновым . Отношения мешали ответственной студентке учиться, и она бросила возлюбленного.

Спустя несколько лет супругом Догилевой стал осветитель Александр, с которым она познакомилась на съемках ленты «Безбилетная пассажирка». Однако пара распалась через три месяца, а в следующий брак Догилева вступила только через 12 лет: с сатириком Михаилом Мишиным артистка прожила 18 лет и родила от него свою единственную дочь Екатерину.

«После рождения Кати я перестала играть в «Нашем Декамероне». Во-первых, он мне уже не по возрасту казался, во-вторых, на мой взгляд, был устаревшим. Долгое время я сидела на половине оклада в театре. Но думаю, мои семь тысяч в месяц не разорили его, учитывая мои предыдущие заслуги. Ведь все мои спектакли до этого были востребованы», — рассказала Догилева.

В начале 2000-х у актрисы один за другим умерли несколько родственников и упала востребованность в профессиональной деятельности. Морально опустошенная женщина приложилась к бутылке.

По словам Догилевой, ее состояние доходило до запойного и сопровождалось депрессиями, из-за чего пришлось даже лечь в психиатрическую клинику. Женщина вылечилась, но спустя два года случился рецидив. Актриса рассказала, что сама отправилась на повторное лечение — и это был ее последний визит в больницу из-за алкоголя.

В 2008 году пара решила разъехаться: Мишин забрал дочь себе, но поддерживал с Догилевой дружеские отношения. А через несколько лет в семье произошло новое потрясение: 13-летняя Екатерина посчитала себя «толстой», начала худеть нездоровым способом и заболела анорексией. С 67 кг девушка отощала до 40 и не могла перестать терять вес.

«Анорексия — это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все», — вспоминает актриса.

Постепенно девушка поборола расстройство и вылечила анорексию, которая зачастую приводит к летальному исходу.

В заключение актриса призналась, что в последние годы работает нечасто и сама не берет перспективные роли, чтобы не переутомляться.