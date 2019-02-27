Нашли на дереве? Источник о тайне смерти Малашенко

Согласно испанским источникам, тело основателя НТВ Игоря Малашенко было найдено на дереве. В настоящее время точные причины смерти Малашенко не выяснены, однако уже известно, что она не носила насильственный характер.

Появились новые подробности смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Как известно, по предварительным результатам вскрытия, его кончина не носила насильственный характера, смерть наступила в результате удушья. Кроме того, «МК» сообщает, что источники, беседовавшие с испанскими соседями Малашенко, рассказали о том, что его тело якобы обнаружили на дереве в саду его дома. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Вдова Малашенко — журналистка Божена Рынска после трагических известий, предвосхищая вопросы журналистов, решила откровенно рассказать подробности их совместной жизни с покойным медиамагнатом в своем фейсбуке. По словам Рынски, рано утром 23 февраля, пока она спала, Игорь Евгеньевич вылетел прямым рейсом в Испанию

На следующий день управляющая жилым комплексом по просьбе Божены проведала Малашенко и сообщила, что у него все в порядке, а 25 февраля охранник комплекса увидел тело и рассказал об этом другу семьи, который, в свою очередь, сообщил о трагедии супруге покойного.

Позже Рынска писала в фейсбуке о том, что Малашенко «любил уединяться в Испании, в нору засесть и с бутылочкой вина быть одному». По ее словам, в феврале он уже трижды покупал билеты в Испанию «с секретной почты», но по какой-то причине сдавал их.

За несколько недель до печальных событий Рынска рассказала в фейсбуке о том, что ее супруг был госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой . Она заявила, что в таком состоянии Малашенко оказался из-за «бессонных ночей, предательства детей и вражды с бывшей женой». В связи с неврологическими осложнениями врачи настоятельно советовали Игорю Евгеньевичу больше отдыхать.

«Лицо перекосило, он стал шамкать, развилась светобоязнь. Эту ночь мы провели в больнице», — цитирует Божену «Стархит».

Тогда Рынска рассказала о том, что Игорь Евгеньевич «сдал» после выдвинутых его бывшей женой обвинений в растрате $60 тыс. По словам светского обозревателя, эти деньги были потрачены на саму Пивоварову.

Кроме того, Рынска поведала, что Малашенко в последнее время очень страдал из-за отсутствия работы и попыток уличить его в сокрытии огромных сумм, которых у него в действительности не было. По словам вдовы, бизнесмен Владимир Гусинский в 2015 году урезал половину зарплаты покойного политолога, а через несколько лет перестал платить вообще, даже не обсудив это.

«Игорь долго переживал от унижения. Что Гусь не сам с ним поговорил, а что просто взял и закрыл карту. Я очень много раз пыталась его устроить на работу. — призналась Божена своим подписчикам. — Я вам клянусь памятью Игоря, он ничего не прятал. Елена была посвящена в его финансовые дела целиком, и она-то точно знала, что нычек нет. Судья не верил, что у Игоря реально нет денег, и он не зарабатывает где-то тайно. Его представляли хитрым новым русским, который кэшит и прячет. Говорили, что все европейские деньги Игоря (кот наплакал там осталось, 400 000 долларов) должны быть переведены на арестованный счет».

По словам журналистки, самым страшным для ее покойного супруга было остаться без денег.

Ранее Божена Рынска заявила о намерении попытаться завести ребенка от Малашенко, это возможно поскольку у нее остались замороженные эмбрионы.

«Единственное, что меня может удержать — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка», — рассказала вдова.

Она также рассказала о трудностях. с которыми они столкнулись ранее, пытаясь завести ребенка.

«Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи», — написала Божена.

Кроме того, Рынска рассказала, что не так давно она беседовала с гадалкой, которая обнадежила ее словами: «ребенок прямо вот на пороге».

Напомним, что среди первых, выразивших свои соболезнования в связи со смертью Игоря Евгеньевича, была журналистка Ксения Собчак