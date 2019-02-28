У певца Александра Маршала серьезные проблемы со зрением. Артист уже очень плохо видит, нося очки с самыми сильными диоптриями, и врачи настаивают на скорейшем оперативном вмешательстве. Так плачевно на зрении 61-летнего артиста сказываются не только возрастные изменения, но и последствия многолетних выступлений на сцене.
По словам певца, во время выступлений фонари светят прямо в глаза, и так продолжается уже 40 лет. А в молодости, когда Александр выступал в группе «Аракс», его несколько раз прямо в глаза слепил лазер. Так что неудивительно, что сейчас зрение ухудшилось.
Впервые неладное музыкант заметил десять лет назад, когда стало ухудшаться зрение. Врач, оперировавший Валерия Меладзе, предлагал сделать операцию и Маршалу, но тот испугался, да и видел еще сносно. Сейчас врачи тоже предлагают артисту лечь на операционный стол, заверяя, что используемые технологии позволят провести операцию почти безболезненно. Но певец пока не решился.
Виной всему, по словам звезды, нехватка времени. Ведь после операции потребуется реабилитационный период, но позволить себе этого артист пока не может. И все же Александр Маршал надеется, что до наступления лета все-таки посетит офтальмологическую клинику, пишет «Собеседник».