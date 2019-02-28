Почти потерявшему зрение Александру Маршалу требуется срочная операция

У певца Александра Маршала серьезные проблемы со зрением. Артист уже очень плохо видит, нося очки с самыми сильными диоптриями, и врачи настаивают на скорейшем оперативном вмешательстве. Так плачевно на зрении 61-летнего артиста сказываются не только возрастные изменения, но и последствия многолетних выступлений на сцене.

По словам певца, во время выступлений фонари светят прямо в глаза, и так продолжается уже 40 лет. А в молодости, когда Александр выступал в группе «Аракс», его несколько раз прямо в глаза слепил лазер. Так что неудивительно, что сейчас зрение ухудшилось.

Впервые неладное музыкант заметил десять лет назад, когда стало ухудшаться зрение. Врач, оперировавший Валерия Меладзе , предлагал сделать операцию и Маршалу, но тот испугался, да и видел еще сносно. Сейчас врачи тоже предлагают артисту лечь на операционный стол, заверяя, что используемые технологии позволят провести операцию почти безболезненно. Но певец пока не решился.