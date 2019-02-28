«Молодые режиссеры нас не знают»: Татьяна Догилева получает 14 тысяч пенсии и ездит на кастинги

Татьяна Догилева , легенда советского и российского кино, носила клеймо некиногеничности, но при этом в ее архиве 107 работ, 3 из которых сейчас в производстве. 27 февраля актриса отмечает день рождения.

Захаров, Штайн, Фокин, Рязанов, Бортко, Райзман, Мотыль — это неполный список режиссеров, которые с ней работали. Это под нее писался сюжет «Интердевочки», и фильм должен был носить название «Фрекен Танька».

Догилева постоянно ездит на кастинги. Казалось бы, ее давно должны утверждать на роли без кинопроб, ведь она сыграла более чем в сотне картин. Но молодые режиссеры чаще всего не утруждают себя просмотром фильмов, давно уже ставших классикой.

«Молодые режиссеры нас не знают», — признавалась актриса в интервью.

Поэтому каждый раз ей на кастингах приходится доказывать, что она может сыграть и лицом, и голосом.

Фильм «Блондинка за углом» принес Догилевой всенародную славу.

Требовалась блондинка «невероятной красоты». Татьяна Анатольевна рассказывает, что там, где от героини нужна была красота, у нее заведомо не было шансов.

Поэтому она на пробах для незнакомых режиссеров играла, как хотела она сама. Своими сильными сторонами она считала эмоциональность, энергию, мгновенный переход от смеха к слезам и… шпагат.

Придя на пробы, Татьяна отыграла все свои «фишечки» и ушла. Режиссер Владимир Бортко долго выбирал актрису, но выбора сделать не мог. За режиссера решение принял его отец — театральный режиссер Бортко. Этот фильм принес всенародную любовь как Татьяне, так и неизвестному до той поры режиссеру. В 1984 году картину посмотрели 24 миллиона зрителей.

На съемках сериала «Люба, дети и завод» у Догилевой случился нервный срыв.

В 2005 году Догилевой предложили сняться в роли Любы Орловой в ситкоме «Люба, дети и завод». На эту авантюру актриса пошла, не зная, что ее ждет. Снимали по 12 часов в сутки. Количество текста актриса оценивала по весу — взвешивала стопку на руке.

Напряжение было так велико, что у Догилевой случился нервный срыв. И, как говорит актриса, шлейф последствий того эмоционального выгорания тянется за ней до сегодняшнего дня. Таблетки, психологические проблемы. С тех пор Татьяна не берется за такие большие роли, смеется, говоря: «Я не настолько люблю кинематограф».

Догилева призналась, что пенсия ее составляла всего 14 тысяч рублей в месяц.

Как-то раз Догилевой позвонили и спросили о том, как она относится к тому, что пенсия Аллы Пугачевой составляет 17 тысяч рублей. Актриса ответила, что ее это не удивляет, потому что у нее самой — 14. После выхода в печать этого комментария, Татьяну завалили звонками с предложениями помощи.

И как она ни оправдывалась, сколько бы ни говорила, что все у нее нормально, ей еще долго продолжали звонить и жалеть. С тех пор Догилева очень аккуратно дает интервью в телефонном режиме.

Но со времени того происшествия вопрос ее пенсии был пересмотрен, за звание народного артиста РФ теперь положена надбавка в 30 000 рублей.

«Так что, все было не зря», — смеется Татьяна.

Попробовала стать режиссером и поняла: не моё.

Когда Догилева попробовала поставить первый собственный спектакль, это стало для нее чудовищным опытом. Спектакль, по ее словам, получился позорным, а актеры, которых она задействовала, попросту не слушались.

Когда она накричала на Стеклова и Маковецкого за то, что те не выучили свои тексты, они посмотрели на нее и сказали: «А мы завтра не придем». С тех пор пришлось спрятать «кнут» и работать только с «пряником».

Наталья Гундарева — та вообще отказывалась выполнять указания где встать и что говорить. Просто отвечала: «Я не буду этого делать. Ты сама не понимаешь, что это ужасно?»

Как-то Догилеву уговорили представить ее короткометражку «Горизонт» на фестивале «Кинотавр». Актриса рассказала, что эта авантюра закончилась грандиозным провалом: фильм не понравился никому из жюри, никто из жюри не понравился ей, она не поняла и не приняла ничего из того, что хвалили на конкурсе.

Теперь Догилева считает, что режиссура — занятие для молодых, потому что это адский труд. И при том, что для нее создание фильма, прежде всего, связано с волшебством создания целого мира, она не настолько честолюбива, чтобы снова окунаться в эту нервную и в целом неблагодарную работу.

«Я много что натворила в этой жизни!».

В свое время Догилева приняла участие в программе «Последний герой». Для того, чтобы попасть на необитаемый остров, где происходили съемки, участники программы должны были прыгнуть в океан из зависшего над водой вертолета.

Но оказалось, что вертолет не может опуститься на три метра и пришлось натерпеться страха, десантируясь с пятиметровой высоты. Татьяна говорила, что ничего страшнее этого не испытывала, как не испытывала и ничего восхитительнее. Она боялась, что от страха у нее отключится сознание, и она захлебнется, упав в воду без возможности бороться за жизнь.

В каждом интервью Татьяна много смеется, рассказывая о своей жизни. Складывается впечатление, что она легко относится к любым жизненным тяготам. Возможно, именно такое легкое отношение к невзгодам и помогает актрисе оставаться жизнерадостной и полной сил. А именно такой мы ее и любим.