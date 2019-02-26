Выгнали со сцены: Башарова наказали за избиение жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» приняли решение заменить скандального актера Марата Башарова на Сергея Астахова . Сообщается, что название спектакля будет изменено, а новый актер уже активно учит роль. Поднят вопрос об увольнении Башарова из телевизионного проекта «Битва экстрасенсов».

Российский актер Марат Башаров начинает пожинать плоды своего поведения. Из-за скандала с избиением супруги актера Елизаветы Шевырковой продюсеры спектакля «День сюрпризов» приняли решение заменить его на Сергея Астахова.

В настоящее время постановка «заморожена», но роль Башарова уже активно учит Сергей Астахов. Журналистам стало известно, что название спектакля также будет изменено.

Со своей стороны, продюсеры телевизионного шоу «Битвы экстрасенсов» пока не приняли окончательного решения о том, стоит ли увольнять артиста с поста ведущего, который Марат занимал целых десять лет. Однако вопрос о возможных санкциях стоит.

«То, что Башарова изгнали из спектакля «День сюрпризов», — это очередной тревожный звоночек для него. Да, у Башарова пока еще есть работа. Но это только пока! — приводит слова инсайдера «StarHit». — Например, в белорусском Витебске, куда еще, видимо, не дошли слухи о его рукоприкладстве, на днях он гастролировал с Анной Банщиковой со спектаклем «Любовь. Собак@. Точка.RU. Перезагрузка». Но в перезагрузке, несомненно, нуждается и сам Башаров. Иначе, с большей долей вероятности, он может кончить печально».

От самого актера пока не поступало комментариев о возникших трудностях с работой. Сейчас супруги, по всей видимости, не общаются.

О том, что супруга Башарова Елизавета Шевыркова официально подала на развод, стало известно на прошлой неделе. Заявление о расторжении брака было зарегистрировано в Бабушкинском суде Москвы.

Напомним, что актер узнал о предстоящем разводе из социальных сетей, кроме того, новость стала для него неожиданностью, ведь совсем недавно он навещал жену и двухлетнего сына Марселя в Таиланде, куда они отправились на месяц.

«Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова», — написал актер в фейсбуке, но позже удалил эту запись.

«Видимо, массаж тайский. А я здесь… денежки им отсылаю», — добавил Башаров.

В декабре 2018 года в СМИ появилась новость о том, что 31-летняя супруга Башарова из-за побоев пьяного супруга угодила в больницу. Позже родственник Елизаветы рассказал о том, что у нее сломан нос.

По словам брата Елизаветы Федора, это был не первый раз, когда актер поднял на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Так, сломанный нос стал последней каплей. Позже Шевыркова писала в соцсети, что до последнего надеялась сохранить брак, что муж пройдет лечение ради семьи и карьеры.

«Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. — писала Елизавета.

— Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры».

Справедливости ради, супруга актера упомянула и о хороших моментах их совместной жизни. Она пообещала поддерживать с бывшим мужем хорошие отношения и не препятствовать их общению с сыном.

«Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — заключила она.

Пользователи соцсети в подавляющем большинстве поддержали решение женщины.

«Стыдно должно быть ему, а не вам!», «Лучше сейчас, зачем продолжать терпеть насилие», — писали доброжелатели.

Вдохновившись этой скандальной историей, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил актеру иронический стих, который, среди прочих, лайкнула и Елизавета.