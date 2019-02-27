Джигурда продолжит бороться за миллионы Браташ 

Актёр Никита Джигурда заявил, что точка в деле о наследстве предпринимательницы Людмилы Браташ не поставлена после вердикта суда. Он рассказал о готовности бороться за деньги до конца.
По решению арбитража нотариус должен снова рассмотреть заявление сестры бизнессвумен Светланы Романовой. Однако артист уверен, что женщина получит отказ, так как российские законы не позволяют юристу действовать по-другому, передаёт НСН.
«Поскольку суд предстоит во Франции, здесь в России нотариус вновь откажет ей в выдаче прав на наследство. Решать это будет французский суд», — подчеркнул он.
Малая инстанция во Франции рассмотрит дело 29 марта, а затем оно перейдёт в большую, добавил Джигурда.
«Я доведу это до конца, ибо на протяжении трех лет шла клевета в мой адрес», — заключил он.
Людмила Браташ была крёстной матерью детей Джигурды и Марины Анисиной. Им она якобы завещала три элитные квартиры в Москве и одну в Париже, драгоценности и счета в иностранных банках на общую сумму около 800 млн рублей. Сестра предпринимательницы оспаривает её волю, считая себя единственной наследницей.
Ранее News.ru сообщал, что суд отказался признавать актёра Никиту Джигурду и его жену фигуристку Марину Анисину законными наследниками многомиллионного состояния покойной Людмилы Браташ. Кунцевский суд Москвы удовлетворил требования сестры умершей бизнесвумен Светлана Романовой о выдаче свидетельства о праве на наследство.