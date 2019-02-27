Джигурда продолжит бороться за миллионы Браташ

Актёр Никита Джигурда заявил, что точка в деле о наследстве предпринимательницы Людмилы Браташ не поставлена после вердикта суда. Он рассказал о готовности бороться за деньги до конца.

По решению арбитража нотариус должен снова рассмотреть заявление сестры бизнессвумен Светланы Романовой . Однако артист уверен, что женщина получит отказ, так как российские законы не позволяют юристу действовать по-другому, передаёт НСН.

«Поскольку суд предстоит во Франции, здесь в России нотариус вновь откажет ей в выдаче прав на наследство. Решать это будет французский суд», — подчеркнул он.

Малая инстанция во Франции рассмотрит дело 29 марта, а затем оно перейдёт в большую, добавил Джигурда.

«Я доведу это до конца, ибо на протяжении трех лет шла клевета в мой адрес», — заключил он.

Людмила Браташ была крёстной матерью детей Джигурды и Марины Анисиной . Им она якобы завещала три элитные квартиры в Москве и одну в Париже, драгоценности и счета в иностранных банках на общую сумму около 800 млн рублей. Сестра предпринимательницы оспаривает её волю, считая себя единственной наследницей.

Ранее News.ru сообщал, что суд отказался признавать актёра Никиту Джигурду и его жену фигуристку Марину Анисину законными наследниками многомиллионного состояния покойной Людмилы Браташ. Кунцевский суд Москвы удовлетворил требования сестры умершей бизнесвумен Светлана Романовой о выдаче свидетельства о праве на наследство.