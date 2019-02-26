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Умер вокалист группы Talk Talk 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Posthepos/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
Британский музыкант и вокалист синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. Смерть певца подтвердил его двоюродный брат Энтони Костелло.
«Прекрасный муж и отец. Чарующий и принципиальный человек. Он ушёл из музыкального бизнеса 20 лет назад, став необъяснимым музыкальным символом», — цитирует Костелло The Guardian.
О смерти Холлиса сообщил басист Talk Talk Пол Уэбб.
Группа Talk Talk была создана в 1981 году, просуществовав 10 лет. За это время коллектив выпустил пять альбомов. Широкую известность группе принесли композиции «It's My Life», «Laughing Stock», «Such A Shame» и «Talk Talk».
Как писал News.ru, ранее стало известно, что политолог и основатель телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мёртвым в Испании. Бывший руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев подтвердил эти данные, отметив, что скорее всего причиной стало самоубийство.
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Шоу-бизнес , Энтони Костелло , Игорь Малашенко , The Guardian , НТВ
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