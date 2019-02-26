Умер вокалист группы Talk Talk

Британский музыкант и вокалист синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. Смерть певца подтвердил его двоюродный брат Энтони Костелло

«Прекрасный муж и отец. Чарующий и принципиальный человек. Он ушёл из музыкального бизнеса 20 лет назад, став необъяснимым музыкальным символом», — цитирует Костелло The Guardian.

О смерти Холлиса сообщил басист Talk Talk Пол Уэбб.

Группа Talk Talk была создана в 1981 году, просуществовав 10 лет. За это время коллектив выпустил пять альбомов. Широкую известность группе принесли композиции «It's My Life», «Laughing Stock», «Such A Shame» и «Talk Talk».