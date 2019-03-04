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Брак Рынски и Малашенко захотели аннулировать в суде 

Рамблер + ещё 81 1 час назад
Жена бизнесмена Владимира Гусинского Елена намекнула на возможность признания брака Божены Рынски и умершего Игоря Малашенко недействительным. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Facebook Елены.
Бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании на 65-м году жизни. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Вдова бизнесмена, журналистка Божена Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с бывшей женой Еленой Пивоваровой, а также проблем с деньгами.
В середине февраля Рынска заявила, что из-за состояния мужа вынуждена освещать его бракоразводный процесс публично. В своих постах журналистка выдвинула множество обвинений в адрес Пивоваровой.
Елена Гусинская предположила, что Пивоварова «собирает в папочку» эти обвинения. По ее мнению, «бедная БР [Божена Рынска]» из-за этого может остаться без квартиры на Патриарших прудах, где она жила с Малашенко в последнее время.
«Я думаю доказать в Американском суде, что ИЕ [Игорь Евгеньевич, Малашенко] находился под воздействием медикаментов и американский суд может признать брак БР [Божены Рынски] с ИЕ недействительным», — заявила Гусинская.
Она добавила, что вопросами транспортировки тела Игоря Малашенко из Испании занимаются партнер бизнесмена Владимира Гусинского и старшая дочь Малашенко Елизавета.
Ранее сообщалось, что тело Малашенко разрешат отвезти в Россию не раньше 6 марта.
Малашенко и Гусинский долгое время работали вместе. Супруга Гусинского заявила, что ее муж после смерти Малашенко «не ел, не спал, старался помочь, чем мог». Она отметила, что в российском посольстве в Испании экстренно — за два дня — помогли сделать паспорт для старшей дочери Малашенко, чтобы она могла поехать в Москву на похороны.
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Шоу-бизнес , Видео , Божена Рынска , Елена Пивоварова , Владимир Гусинский , Игорь Малашенко , Московский комсомолец , НТВ
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