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Самбурская загладила вину перед Летучей 

News.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Настасья Самбурская неожиданно принесла извинения Елене Летучей. Почти год назад актриса обвинила телеведущую в «мерзком характере».
Актриса и певица Настасья Самбурская публично обратилась к экс-ведущей шоу «Ревизорро» Елене Летучей. Между звёздами давний конфликт, за которым следили поклонники проекта.
«Все наверняка помнят наш грандиозный скандал с Леной Летучей. Чтобы не говорили — я умею признавать ошибки, и тогда, признаюсь, повела себя излишне агрессивно. Лена, принимаю это в себе, и в качестве моих тебе извинений — платье», — написала Самбурская.
Чтобы исчерпать конфликт, актриса решила подарить Летучей вечернее платье российского дизайнера, музой и лицом которого та является.
Конфликт между девушками разразился после выходов в эфир новых выпусков «Ревизорро» с Самбурской в качестве ведущей. Елена Летучая заметила в интервью, что новые лица проекта «убили» её шоу.
«Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. Сейчас рейтингов у них таких уже нет», -заявляла Летучая.
Самбурская, в свою очередь, обвинила предшественницу в наличии «мерзкого характера» и непомерных амбиций.
«В какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила, что всё шоу держится на ее личных качествах. Я бы посоветовала своей знакомой телеведущей не рубить сук, на котором сидишь, ибо мир телевидения достаточно узок, новые подробности будут всплывать всё чаще, а остаться без работы и потерять последние крупицы уважения, это большая беда», — предупреждала Самбурская.
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Шоу-бизнес , Елена Летучая , Настасья Самбурская
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