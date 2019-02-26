Самбурская загладила вину перед Летучей

Настасья Самбурская неожиданно принесла извинения Елене Летучей. Почти год назад актриса обвинила телеведущую в «мерзком характере».

Актриса и певица Настасья Самбурская публично обратилась к экс-ведущей шоу «Ревизорро» Елене Летучей. Между звёздами давний конфликт, за которым следили поклонники проекта.

«Все наверняка помнят наш грандиозный скандал с Леной Летучей. Чтобы не говорили — я умею признавать ошибки, и тогда, признаюсь, повела себя излишне агрессивно. Лена, принимаю это в себе, и в качестве моих тебе извинений — платье», — написала Самбурская.

Чтобы исчерпать конфликт, актриса решила подарить Летучей вечернее платье российского дизайнера, музой и лицом которого та является.

Конфликт между девушками разразился после выходов в эфир новых выпусков «Ревизорро» с Самбурской в качестве ведущей. Елена Летучая заметила в интервью, что новые лица проекта «убили» её шоу.

«Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. Сейчас рейтингов у них таких уже нет», -заявляла Летучая.

Самбурская, в свою очередь, обвинила предшественницу в наличии «мерзкого характера» и непомерных амбиций.