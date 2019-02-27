Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоза высмеял песни отказавшихся кандидатов от Украины 

News.ru + ещё 3 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Автор хита «Мой плот» Юрий Лоза заявил, что «Евровидение» — чужой конкурс, который не заслуживает внимания. Он также прокомментировал отказ сразу трёх кандидатов представлять Украину на шоу.
«Я никак не могу понять, почему нас интересует, кто от Украины будет пропагандировать или поддерживать британскую культуру. Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там», — цитирует музыканта газета «Известия».
Исполнитель отметил, что в песнях отказавшихся «украинского духа вообще нет».
Как писал News.ru, киевские власти потребовали от Верховной рады принять документ, запрещающий украинским исполнителям любые гастроли на территории Российской Федерации. Нарушивших данный закон музыкантов предлагают «отлучить» от национального отбора на песенный конкурс Евровидение. Ранее сразу три претендента на участие в песенном конкурсе — группы KAZKA и Freedom-jazz girls band и певица Maruv — отказались представлять страну.
News.ru: последние новости
Пародист Песков перед концертом отправился к медикам Мороз вступилась за экс-мужа Богомолова Галкин показал подготовку Пугачёвой к концерту
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Верховная Рада , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Над Пакистаном развернули российские самолеты
В мире Конфликты
Очередная группа отказалась представлять Украину на «Евровидении»
В мире Украина
Тело Малашенко нашли на дереве
Происшествия
В МИД высказались о конфликте Индии и Пакистана
Политика
Как Трамп победил «русских троллей»
Интернет Наука и техника
Ликвидация боевиков на Кавказе попала на видео
Происшествия
Решена судьба участника дела дознавательницы из Уфы
Происшествия
Кого развернут на границе: через Минск больше не уехать
Политика Статьи
Олбрайт извинилась за недооценку России
В мире
Предсказана скорая катастрофа в США
Наука и техника Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение