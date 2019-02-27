Лоза высмеял песни отказавшихся кандидатов от Украины 

Автор хита «Мой плот» Юрий Лоза заявил, что «Евровидение» — чужой конкурс, который не заслуживает внимания. Он также прокомментировал отказ сразу трёх кандидатов представлять Украину на шоу.
«Я никак не могу понять, почему нас интересует, кто от Украины будет пропагандировать или поддерживать британскую культуру. Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там», — цитирует музыканта газета «Известия».
Исполнитель отметил, что в песнях отказавшихся «украинского духа вообще нет».
Как писал News.ru, киевские власти потребовали от Верховной рады принять документ, запрещающий украинским исполнителям любые гастроли на территории Российской Федерации. Нарушивших данный закон музыкантов предлагают «отлучить» от национального отбора на песенный конкурс Евровидение. Ранее сразу три претендента на участие в песенном конкурсе — группы KAZKA и Freedom-jazz girls band и певица Maruv — отказались представлять страну.