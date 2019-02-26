Оскорбившим россиян Серебрякову и Панину дали жесткий ответ

«Что бы стало с ними, если бы в России реально были политические репрессии?» — спросил он.

Также Манукян заинтересовался, не задавалась ли этим вопросом сама «великолепная четверка», которая никак не «успокоится». По его словам, те, у кого нет опыта жизни в «действительно страшные» времена, «не ведают», что говорят о нынешних, потому что не могут сравнить.

Кроме того, Манукян осудил «четверку» за критику в адрес России с территории «недружественных» стран, саму Россию назвал «удивительно долготерпимой», а также призвал местные средства массовой информации перестать цитировать критику Панина, Ефремова, Серебрякова и Макаревича в ее адрес.