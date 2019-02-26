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Оскорбившим россиян Серебрякову и Панину дали жесткий ответ 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
Критикующие Россию актеры Алексей Панин, Михаил Ефремов, Алексей Серебряков и музыкант Андрей Макаревич не знают, что такое «действительно страшные времена», заявил «Дням.ру» эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
«Что бы стало с ними, если бы в России реально были политические репрессии?» — спросил он.
Также Манукян заинтересовался, не задавалась ли этим вопросом сама «великолепная четверка», которая никак не «успокоится». По его словам, те, у кого нет опыта жизни в «действительно страшные» времена, «не ведают», что говорят о нынешних, потому что не могут сравнить.
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Кроме того, Манукян осудил «четверку» за критику в адрес России с территории «недружественных» стран, саму Россию назвал «удивительно долготерпимой», а также призвал местные средства массовой информации перестать цитировать критику Панина, Ефремова, Серебрякова и Макаревича в ее адрес.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Андрей Макаревич , Алексей Панин , Алексей Серебряков , Госдума
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