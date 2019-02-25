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Серебряков объяснился за скандальное высказывание 

Рамблер 1 час назад
Российский актёр Алексей Серебряков объяснил, что имел в виду, когда говорил о разжигании Россией войн, сообщает РИА Новости. Артист назвал свои слова «гражданской позицией».
«Она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны", — заявил Серебряков.
Скандальная речь актёра, произнесённая им в Лондоне, вызвала широкий резонанс в обществе. Серебряков подчеркнул, что Россия «разжигала военные конфликты» в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в ряде африканских республик. Кроме того, артист обвинил правительство РФ в «переписывании истории».
Серебрякова хотят лишить званий и запретить въезд в РФ
На громкое заявление Серебрякова отреагировал депутат Гоударственной думы Вадим Манукян, обвинив актёра в «предательстве России».
«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет», — парировал в своём ответе артист.
Серебряков также отметил, что на планете достаточно проблем, чтобы сознательно «устраивать смертоубийство».
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Алексей Серебряков , Правительство РФ , РИА Новости
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