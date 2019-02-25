Серебряков объяснился за скандальное высказывание

«Она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны", — заявил Серебряков.

Скандальная речь актёра, произнесённая им в Лондоне, вызвала широкий резонанс в обществе. Серебряков подчеркнул, что Россия «разжигала военные конфликты» в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в ряде африканских республик. Кроме того, артист обвинил правительство РФ в «переписывании истории».

На громкое заявление Серебрякова отреагировал депутат Гоударственной думы Вадим Манукян, обвинив актёра в «предательстве России».

«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет», — парировал в своём ответе артист.

Серебряков также отметил, что на планете достаточно проблем, чтобы сознательно «устраивать смертоубийство».