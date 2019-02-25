На «Оскаре» появился актер в пышном платье-смокинге

Американский актёр и певец Билли Портер появился на красной ковровой дорожке премии «Оскар» в пышном черном платье. Видео с Портером опубликовал пользователь YouTube Felipe Melo.

По данным Vogue, наряд по специальному заказу Портера создал американский дизайнер Кристиан Сириано. Портер надел пиджак от смокинга поверх пышного бархатного платья без бретелек. Vogue назвал этот наряд «игрой между мужественностью и женственностью».

Сам Портер рассказал, что его бабушка и мама были очень стильными, и благодаря им его тоже всегда вдохновляла мода.

«Я рос, любя моду, но мои способы самовыражения были ограничены. Когда ты чернокожий гей, мужественность оказывается под вопросом. Я часто сталкивался с гомофобией, вызванной моим выбором одежды», — отметил актер.

На красную дорожку Портер вышел вместе со своим партнером Адамом Смитом . В 2017 году они поженились после восьми лет отношений.