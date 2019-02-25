Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐Шукшиной

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Алибасов не подтвердил сообщения об инфаркте у Лидии Федосеевой‐Шукшиной 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Советский и российский музыкант, музыкальный продюсер и заслуженный артист России Бари Алибасов в беседе с «360» опроверг появившуюся в СМИ информацию об остром инфаркте, с которым была якобы госпитализирована его супруга, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.
«Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки (в больнице — прим. ред.)», — пояснил Алибасов.
Сведения о том, что у жены случился инфаркт, продюсер не подтвердил, назвав их не соответствующими действительности.
Федосеева-Шукшина помещена в реанимацию
О том, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо, ранее рассказали СМИ. Актриса якобы пожаловалась на боли в груди в воскресенье, 24 февраля, а потом ее экстренно госпитализировали.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Для 71-летнего музыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней Федосеевой-Шукшиной — пятый.
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Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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