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Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о диагнозе бабушки 

Рамблер + ещё 58 11 часов назад
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не переносила инфаркт, рассказала ТАСС ее внучка Анна Трегубенко.
«Было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло», — сообщила она.
По словам 30-летней дочери актрисы Марии Шукшиной, ныне эти подозрения сняты, однако Федосеева-Шукшина все же проведет некоторое время в медицинском учреждении.
Прошедшей ночью СМИ сообщили, что в воскресенье 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник с диагнозом острый инфаркт.
Утром пятый муж Народной артистки РСФСР Бари Алибасов также опроверг инфаркт, якобы перенесенный супругой. По словам 71-летнего музыкального продюсера, у Федосеевой-Шукшиной произошел «небольшой» подъем давления, она чувствует себя «нормально», а в больнице пробудет «где-то» сутки.
Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , ИТАР-ТАСС
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