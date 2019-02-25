Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о диагнозе бабушки 

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не переносила инфаркт, рассказала ТАСС ее внучка Анна Трегубенко.
«Было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло», — сообщила она.
По словам 30-летней дочери актрисы Марии Шукшиной, ныне эти подозрения сняты, однако Федосеева-Шукшина все же проведет некоторое время в медицинском учреждении.
Прошедшей ночью СМИ сообщили, что в воскресенье 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник с диагнозом острый инфаркт.
Утром пятый муж Народной артистки РСФСР Бари Алибасов также опроверг инфаркт, якобы перенесенный супругой. По словам 71-летнего музыкального продюсера, у Федосеевой-Шукшиной произошел «небольшой» подъем давления, она чувствует себя «нормально», а в больнице пробудет «где-то» сутки.