Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о диагнозе бабушки

«Было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло», — сообщила она.

По словам 30-летней дочери актрисы Марии Шукшиной, ныне эти подозрения сняты, однако Федосеева-Шукшина все же проведет некоторое время в медицинском учреждении.

Прошедшей ночью СМИ сообщили, что в воскресенье 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник с диагнозом острый инфаркт.