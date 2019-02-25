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Лидия Федосеева-Шукшина помещена в реанимацию 

News.ru + ещё 12 21 минуту назад
Состояние народной актрисы РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, госпитализированной вечером 24 февраля с острым инфарктом, ухудшилось.
По данным РЕН ТВ, в настоящее время актриса помещена в реанимационное отделение больницы в Москве, где за её жизнь борются врачи.
Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо вечером в воскресенье. Она пожаловалась прибывшим по вызову медикам на сильную боль в груди, после чего было принято решение о её экстренной госпитализации.
Ранее News.ru писал о том, что советский и российский кинорежиссёр Георгий Данелия госпитализирован в одну из клиник в Москве с подозрениями на пневмоторакс. Медики ввели актёра в состояние искусственной комы.
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