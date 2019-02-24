Данелию ввели в кому

Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому. Врачи были вынуждены прибегнуть к такой мере после того как народный артист заболел воспалением легких и попал в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Галину Данелия, супругу режиссера.

«Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», — сказала она.

Сейчас Данелия находится одной из московских клиник.

Одному из самых знаменитых режиссеров СССР и России 88 лет. Среди его фильмов — «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!»