Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинскую певицу Maruv пригласили выступить от России на «Евровидении-2020» 

Говорит Москва + ещё 1 50 минут назад
Вердикт вынесут через пару дней. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин, Maruv следует отправить на «Евровидение» в следующем году как участника от России.
«Мозг отсутствует»
«Я считаю, что Maruv не стоит расстраиваться. У неё сумасшедший потенциал. Они [украинцы] придурки, они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем «фак». Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект. Как продюсер, с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они [Украина] отказываются от этого — они полные идиоты».
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко «Евровидение» «частью гибридной войны». Он призвал артистов, которые гастролируют по России, самостоятельно отказаться от участия в конкурсе.
Говорит Москва: последние новости
Актёр Алексей Серебряков обвинил Россию в развязывании войн Пиарщица экс-участницы Comedy Woman оправдалась за шутку о Карбышеве Эксперты не обнаружили в крови Децла наркотиков
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Вячеслав Кириленко
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
«Живут как зомби»: Панин о скандале с Серебряковым
Шоу-бизнес Статьи
«Они придурки»: Пригожин распек Украину
Шоу-бизнес Украина
Условий для мира нет: Лавров о диалоге с Японией
Политика Статьи
Молдавия неожиданно выдвинула обвинение России
В мире СНГ
Опубликованы кадры с места падения Boeing 767 в США
Происшествия В мире
Военные Венесуэлы массово сбежали от Мадуро
Армия В мире
Лавров поставил довлеющие над Россией США на место
Политика США
Обнародованы цели ракеты «Циркон» на территории США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение