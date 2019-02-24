«Они придурки»: Пригожин распек Украину

Вердикт вынесут через пару дней. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин, Maruv следует отправить на «Евровидение» в следующем году как участника от России.
«Я считаю, что Maruv не стоит расстраиваться. У неё сумасшедший потенциал. Они [украинцы] придурки, они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем «фак». Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект. Как продюсер, с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они [Украина] отказываются от этого — они полные идиоты».
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко «Евровидение» «частью гибридной войны». Он призвал артистов, которые гастролируют по России, самостоятельно отказаться от участия в конкурсе.