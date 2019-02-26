Друзь зарабатывает на скандале с Бером

Скандал с подкупом резко увеличил спрос на услуги магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, сообщает Комсомольская правда ».

В середине февраля главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил Друзя в подкупе с целью выиграть три миллиона рублей. На следующий день Друзь обвинил Бера в том же самом.

Несколько дней спустя оба были отстранены от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером» до окончания внутреннего расследования.

По данным «КП», главными источниками заработка для Друзя являются доходы от инвестиций и ведения различных мероприятий — лекций, тренингов, фестивалей, корпоративов и интеллектуальных турниров.

Лекция Друзя с названием вроде «Интеллект. Лидерство. Принятие решений» стоит 300-400 тысяч рублей, а ведение им же придуманного турнира «Внимание, вопрос!» — 300 тысяч за два часа.

«Спустя две недели после скандала пошел всплеск интереса на услуги Друзя», — отмечает издание.

Между тем отстранение от «Кто хочет стать миллионером» лишило Илью Бера постоянного источника дохода. Все остальные — депутатство в одном из московских райсоветов, преподавание журналистики в вузах и другие образовательные проекты — не приносят ему много денег. Вероятно, по этой причине недавно Бер опубликовал в своих соцсетях объявление о поиске работы.