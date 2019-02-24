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«Мозг отсутствует»: Пригожин прокомментировал высказывание Серебрякова 

РИА Новости + ещё 3 15 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью РЕН ТВ прокомментировал высказывания актера Алексея Серебрякова, который заявил о том, что Россия якобы "разжигала конфликты" в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках.
"Я никого не хочу оскорблять, все имеют право на собственное мнение, да. Есть одна проблема: надо настолько глубоко знать дело, прежде чем кого-то в чем-то обвинять. Понимаете, лучше пусть он (Серебряков — ред.) расскажет, как некоторые другие государства совершают налеты на другие государства", — заявил Пригожин.
В качестве примера он привел такие страны, как Ливия, Сирия и Ирак.
"Понимаете, мне кажется ум за разум (зашел — ред.) просто, мозг просто отсутствует у людей и все. Они не способны анализировать, мне кажется, они способны просто искать крайних в каких-то неудачах, в каких-то бедах. Мы все время ищем виноватых во всем, но вопрос заключается в том, что круто кричать, находясь за рубежом", — отметил продюсер.
Это не первое подобное высказывание Серебрякова. В прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость, чем вызвал широкий общественный резонанс.
Серебряков прославился благодаря ролям в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан". В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьей.
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Комментарии42
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Алексей Серебряков , РЕН ТВ , Грузия , Сирия , Чеченская Республика
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