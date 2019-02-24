«Мозг отсутствует»: Пригожин прокомментировал высказывание Серебрякова

"Я никого не хочу оскорблять, все имеют право на собственное мнение, да. Есть одна проблема: надо настолько глубоко знать дело, прежде чем кого-то в чем-то обвинять. Понимаете, лучше пусть он (Серебряков — ред.) расскажет, как некоторые другие государства совершают налеты на другие государства", — заявил Пригожин.

В качестве примера он привел такие страны, как Ливия, Сирия и Ирак.

"Понимаете, мне кажется ум за разум (зашел — ред.) просто, мозг просто отсутствует у людей и все. Они не способны анализировать, мне кажется, они способны просто искать крайних в каких-то неудачах, в каких-то бедах. Мы все время ищем виноватых во всем, но вопрос заключается в том, что круто кричать, находясь за рубежом", — отметил продюсер.

Это не первое подобное высказывание Серебрякова. В прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость, чем вызвал широкий общественный резонанс.

Серебряков прославился благодаря ролям в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан". В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьей.