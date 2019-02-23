Comedy Woman снова надругались над памятью Карбышева

Агент актрисы Натальи Медведевой заявила, что герой СССР, генерал Карбышев не мог погибнуть от холода, поскольку в день его казни на улице стояла плюсовая температура.

«Мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс», — сказала Ольга Каткова, агент Медведевой, передает РЕН ТВ.

Ранее пользователи интернета обнаружили запись передачи Comedy Woman канала ТНТ от 2013 года. Актрисы, в числе которых Наталья Медведева, пытаются «шутить» о морозе и генерале Карбышеве.

«Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал?", "Нет, это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял… Ух!», — говорят они.

Психологическая экспертиза шоу Сomedy Woman показала, что артистки называют зрителям антисоциальные смыслы и ценности.

Актриса Наталия Медведева ушла из передачи ТНТ несколько лет назад. Но уже в 2019 году принесла извинения за «шутку». Она пояснила, что текст был написан не ею, а авторами комедийного телешоу.

Потомки генерала Карбышева тем временем готовят иск к каналу.

Летом 1941 года при попытке выйти из окружения у Днепра советский генерал Дмитрий Михайлович Карбышев был тяжело контужен. В бессознательном состоянии он попал в плен. В концлагере нацисты предлагали ему сотрудничество и высокие должности в «освободительной армии», однако генерал наотрез отказался. Зимой 1945 года в концлагере Маутхаузен Карбышев был убит после зверских пыток: его обливали водой на морозе.