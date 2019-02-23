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В шутках Comedy Woman увидели оправдание фашизма 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Психологи и лингвисты провели анализ номеров шоу Comedy Woman и обнаружили в шутках участниц проекта скрытую реабилитацию фашистской идеологии. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.
Специалисты пришли к выводу, что «выступления группы Comedy Woman являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей».
Эксперты усмотрели в выступлениях участниц телешоу воспитание у молодежи неуважительного отношения к выдающимся личностям отечественной культуры.
Comedy Woman назвали психологической диверсией, которая направлена на разрушение традиционных российских ценностей.
В шутках обнаружили скрытую реабилитацию фашистской идеологии и навязывание позитивного отношения к основателю Третьего рейха Адольфу Гитлеру.
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