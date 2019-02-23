В шутках Comedy Woman увидели оправдание фашизма

Психологи и лингвисты провели анализ номеров шоу Comedy Woman и обнаружили в шутках участниц проекта скрытую реабилитацию фашистской идеологии. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.

Специалисты пришли к выводу, что «выступления группы Comedy Woman являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей».

Эксперты усмотрели в выступлениях участниц телешоу воспитание у молодежи неуважительного отношения к выдающимся личностям отечественной культуры.

Comedy Woman назвали психологической диверсией, которая направлена на разрушение традиционных российских ценностей.

В шутках обнаружили скрытую реабилитацию фашистской идеологии и навязывание позитивного отношения к основателю Третьего рейха Адольфу Гитлеру.