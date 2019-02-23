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Украинских кандидаток на «Евровидение» обматерили в эфире после слов о Крыме 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Instagram
В сети появилась видеозапись эфира украинского телеканала ATR, в котором участвовали претендентки от страны на «Евровидение» Мария и Анна Опанасюк. Один из зрителей дозвонился в студию и обматерил девушек после их заявления о принадлежности Крыма. Об этом сообщает «Цензор.нет».
«Роман (ведущий Роман Скрыпин — прим. «Ленты.ру»), доброго вечера. Салям алейкум. Послушал вашу передачу. Эти существа — просто русские *** (проститутки) и смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения за то, что в прямом эфире. Слов нет просто. С уважением к вам и из неуважения к этим существам. До свиданья», — сказал он и положил трубку.
«Ну… Такой звонок», — отозвался Скрыпин. Девушки выслушали звонившего с улыбкой и иронично заметили, что он высказался на русском языке, тогда как весь эфир шел на украинском.
Ранее сообщалось, что сестры Опанасюк не стали признавать Крым украинским. «Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — пояснили певицы, которые родились и выросли на полуострове.
«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.
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Шоу-бизнес , Lenta.ru , Республика Крым
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