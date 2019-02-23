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Популярный диджей умер с младенцем на руках 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: public domain
Причиной смерти стала передозировка наркотиками на фоне злоупотребления алкоголем.
Популярный британский диджей Майкл Холлингворт, выступавший под псевдонимом Dj Giddy, скончался в возрасте 42 лет. О смерти музыканта сообщила газета Daily Mail.
grimsbytelegraph.co.uk
Издание уточняет, что причиной смерти стала передозировка наркотиками на фоне злоупотребления алкоголем. В течение 12 часов мужчина употреблял кокаин, выпил литр водки, потом принял снотворное — диазепам.
Закончив кутеж диджей взял восьмимесячного сына и лег спать, умер он во сне, с ребенком на руках.
Газета добавляет, что диджей в последнее время часто злоупотреблял наркотиками, в результате чего его поведение, по словам очевидцев, часто становилось неконтролируемым. За некоторое время до трагедии он пытался покончить с собой.
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