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Шнуров матом ответил оплевавшей его Собчак 

Дни.ру 1 час назад
Фото: www.globallookpress.com
Помои и бредни — так назвал Сергей Шнуров поток негатива, который обрушила на него Ксения Собчак. Лидер группировки "Ленинград" признался, что ему не привыкать к подобной несправедливости. Свои соображения по поводу конфликта с телеведущей музыкант изложил в стихотворной форме.
Стихотворение, опубликованное Шнуровым в Instagram, немного грустное. Философские размышления о несправедливости бытия поэт завершил в привычном для себя стиле (нецензурно) — так что полностью воспроизвести это творение наше издание не может.
"Помои льют. Мне не впервой Выслушивать в свой адрес бредни. Спасибо, что еще живой, И чувствую себя не средне. Нестрашно, несмешно, не грустно. Немножко, капельку брезгливо, Читать, как врут так безыскусно. Что ж, подрасту после полива", — пишет Шнуров.
Поэт сравнивает себя с растущим на помойке кактусом — и не расстается с надеждой, что полив помоями позволит ему еще подрасти. Ведь этот кактус стойкий, ему все по плечу, уверен Шнуров.
Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в подлости — якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственное YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", в последнем выпуске которого и появилась бывшая жена артиста.
Однако через некоторое время выяснилось, что к блокировке оплеванный теледивой Шнуров не имел отношения. Интервью было снято из-за обращения телекомпании "ВИД": Собчак незаконно использовала заставку передачи Оксаны Пушкиной в начале своей программы. Ксения нарушила авторские права. Собчак пришлось извиняться перед музыкантом — однако, судя по всему, Шнурова ее покаяние не особо впечатлило.
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