Шнуров матом ответил оплевавшей его Собчак

Помои и бредни — так назвал Сергей Шнуров поток негатива, который обрушила на него Ксения Собчак . Лидер группировки "Ленинград" признался, что ему не привыкать к подобной несправедливости. Свои соображения по поводу конфликта с телеведущей музыкант изложил в стихотворной форме.

Стихотворение, опубликованное Шнуровым в Instagram, немного грустное. Философские размышления о несправедливости бытия поэт завершил в привычном для себя стиле (нецензурно) — так что полностью воспроизвести это творение наше издание не может.

"Помои льют. Мне не впервой Выслушивать в свой адрес бредни. Спасибо, что еще живой, И чувствую себя не средне. Нестрашно, несмешно, не грустно. Немножко, капельку брезгливо, Читать, как врут так безыскусно. Что ж, подрасту после полива", — пишет Шнуров.

Поэт сравнивает себя с растущим на помойке кактусом — и не расстается с надеждой, что полив помоями позволит ему еще подрасти. Ведь этот кактус стойкий, ему все по плечу, уверен Шнуров.

Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в подлости — якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой. Теледива недавно запустила собственное YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", в последнем выпуске которого и появилась бывшая жена артиста.