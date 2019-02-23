Арестовали обвиняемого в сексуальном насилии музыканта Ар Келли

Чикагская полиция задержала американского музыканта и продюсера Ар Келли, которого до этого суд округа Кук в штате Иллинойс обвинил в 10 случаях сексуального насилия, передает Sky News

Отмечается, что задержанного 52-летнего певца два полицейских отвезли в светонепроницаемом фургоне с полицейский участок в Чикаго. В местной полиции уточнили, что у певца сняли отпечатки пальцев и сфотографировали перед задержанием на ночь.

Келли 23 февраля должен появиться в суде, чтобы внести залог. В случае признания вины музыканту грозит до 70 лет тюрьмы.