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Арестовали обвиняемого в сексуальном насилии музыканта Ар Келли 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Чикагская полиция задержала американского музыканта и продюсера Ар Келли, которого до этого суд округа Кук в штате Иллинойс обвинил в 10 случаях сексуального насилия, передает Sky News.
Отмечается, что задержанного 52-летнего певца два полицейских отвезли в светонепроницаемом фургоне с полицейский участок в Чикаго. В местной полиции уточнили, что у певца сняли отпечатки пальцев и сфотографировали перед задержанием на ночь.
Келли 23 февраля должен появиться в суде, чтобы внести залог. В случае признания вины музыканту грозит до 70 лет тюрьмы.
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