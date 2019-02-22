Лоза высказался о претендентках на Евровидение от Украины

«Артисток спросили, они ответили в общем-то правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш — он тех людей, которые там живут», — сказал Лоза в комментарии «Федеральному агентству новостей».

При этом музыкант высказал сожаление, что власти Украины до сих пор отказываются признавать итоги прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого жители высказали свое волеизъявление.

«Всегда надо спрашивать людей, украинцы этого делать не хотят и начинают обижаться, когда кто-то призывает их к разуму», — резюмировал артист.

Ранее News.ru писал о том, что прошедшие в финальный национальный отбор от Украины на Евровидение-2019 участницы группы Anna Maria сёстры Мария и Анна Опанасюк заявили, что их страна сама виновата в потере Крыма. Девушки также наотрез отказались признавать так называемую агрессию России в отношении их страны. На Украине певиц попытались обвинить в провокации.