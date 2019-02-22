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Лоза высказался о претендентках на Евровидение от Украины 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Музыкант Юрий Лоза поддержал финалисток отбора на конкурс Евровидение-2019 от Украины Анну и Марию Опанасюк, высказавшихся о принадлежности Крыма.
«Артисток спросили, они ответили в общем-то правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш — он тех людей, которые там живут», — сказал Лоза в комментарии «Федеральному агентству новостей».
При этом музыкант высказал сожаление, что власти Украины до сих пор отказываются признавать итоги прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого жители высказали свое волеизъявление.
«Всегда надо спрашивать людей, украинцы этого делать не хотят и начинают обижаться, когда кто-то призывает их к разуму», — резюмировал артист.
Ранее News.ru писал о том, что прошедшие в финальный национальный отбор от Украины на Евровидение-2019 участницы группы Anna Maria сёстры Мария и Анна Опанасюк заявили, что их страна сама виновата в потере Крыма. Девушки также наотрез отказались признавать так называемую агрессию России в отношении их страны. На Украине певиц попытались обвинить в провокации.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , РИА ФАН , Республика Крым
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