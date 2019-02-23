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Лоза оценил высказывание о Крыме претенденток на Евровидение от Украины 

РИА Новости + ещё 6 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Певец Юрий Лоза в интервью агентству "ФАН" прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на Евровидение-2019.
Ранее финалистки украинского отбора на конкурс Евровидение ушли от ответа на вопрос о принадлежности полуострова, а после попыток ведущего склонить их к политической позиции напомнили, что им приходится ездить в Крым "через две границы". Артистки отказались назвать территорию украинской или российской, но при этом заявили, что Украина полуостров потеряла.
Российский музыкант Юрий Лоза поддержал украинских исполнительниц, заявив, что после референдума в Крыму в 2014 году, все вопросы о принадлежности территории должны быть сняты.
"Артисток спросили, они ответили, в общем-то, правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и наш — он тех людей, которые там живут", — сказал он.
Кроме того, Лоза привел в пример своих родственников, живущих в Крыму. По его словам, в 1991 году они проголосовали за вхождение в состав Украины, а в 2014 — за воссоединение с Россией.
"Когда мои родственники, живущие в Крыму, проголосовали в 1991 году за вхождение в состав Украины, я им сказал: ребята, вам там жить, вам виднее. Когда они проголосовали за воссоединение c Россией, потому что поняли, что такое быть под Украиной, я им сказал: видите, вы опять принимаете свое решение", — объяснил музыкант.
Помимо этого, Лоза раскритиковал украинские власти за нежелание признавать действительность в вопросе Крыма.
"Был референдум, жители приняли решение, все вопросы должны на этом закончиться. Всегда надо спрашивать людей, украинцы этого делать не хотят и начинаются обижаться, когда кто-то призывает их к разуму", — подвел итог музыкант.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов крымчан. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".
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Комментарии24
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Республика Крым
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