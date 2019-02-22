Галкина заподозрили во флирте с Арбениной

Шоумена Максима Галкина заподозрили во флирте с певицей Дианой Арбениной, пишут «Дни.ру».

Вокалистка группы «Ночные снайперы» стала гостьей программы «Сегодня вечером», которую ведет Максим Галкин. Также в студии программы присутствовали певицы Жасмин и Слава, музыкант Сергей Крылов и другие знаменитости.

После съемок Галкин опубликовал в «сториз» Instagram диалог с Арбениной, и многим его подписчикам показалось, что телеведущий флиртовал с певицей.

При этом комментаторы предположили, что Галкин подыскивает замену «больной» супруге Алле Пугачевой , которая, согласно слухам в СМИ, перенесла очередную операцию на сердце.

Впрочем, сам шоумен опроверг слухи о болезни жены, назвав их «абсолютным бредом».