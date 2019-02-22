Все-таки развод? Собчак и Виторган публично избегают друг друга

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган пришли по отдельности на премьеру фильма «Юморист». По данным СМИ, в течение всего мероприятия супруги, слухи о разводе которых ходят с конца 2018 года, игнорировали друг друга и предпочитали общаться с журналистами.

Известная телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, актер театра и кино Максим Виторган появились отдельно друг от друга на премьере фильма «Юморист» Михаила Идова , передает StarHit . Уточняется, что артист пришел на показ на полчаса раньше жены, но им все равно не удалось избежать встречи в одном зале.

По данным издания, в течение всего вечера звездная пара игнорировала друг друга. При этом, отмечается, что в то время, как экс-кандидат в президенты России общалась с другими звездами, 46-летний Виторган предпочел беседовать с журналистами.

О возможном разводе между супругами стали говорить еще в 2018 году, когда появились слухи о романе Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова . Эти разговоры подогревались сообщениями о разводе Богомолова с актрисой Дарьей Мороз . Как утверждали некоторые источники, именно отношения с телеведущей стали причиной расторжения брака.

Собчак и Виторган, в свою очередь, долго скрывали подробности личной жизни. В начале 2019 года они попытались высмеять слухи о проблемах, возникших в их семье, «разыграв» своих подписчиков в инстаграме. Сначала супруги выложили в своих аккаунтах фотографии, сделанные из самолетов разных авиакомпаний. Затем Виторган опубликовал в историях ролик, на котором со вздохом произнес: «Ну вот и все. Разлетелись». Однако через несколько секунд после этого ракурс видео изменился и рядом с ним оказалась Собчак, после чего оба рассмеялись.

Однако в середине января пара оказалась в центре нового скандала, когда в СМИ появилась информация о драке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым в центре Москвы. По данным очевидцев, мужчины вышли к торцу здания и после короткого разговора актер ударил режиссера кулаком в лицо, из-за чего тот упал на асфальт. Через некоторое время Богомолов сообщил в инстаграме о том, что в ходе драки супруг Собчак разбил ему нос.

Через некоторое время телезвезда появилась в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале, где впервые публично рассказала о взаимоотношениях с Виторганом. Собчак отказалась отвечать на вопрос о разводе, однако отметила, что относится к супругу с большим уважением, так как он — отец ее сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — передает слова Собчак StarHit. — Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама».

В то же время, звезда шоу-бизнеса отказалась комментировать скандальные фотографии, на которых она запечатлена совместно с Константином Богомоловым.

«Пусть люди говорят, что хотят. Я уж точно не готова это комментировать. Есть рамки, и каждый человек ставит границы того, что для него неприемлемо. Есть какие-то личные вещи, которые я не хочу обсуждать с людьми», — заключила Собчак.

Кроме того, телеведущая посетовала на то, как в России по-разному относятся к мужчинам и женщинам в контексте измен. По ее словам, женщина имеет полное право спать и жить с тем, с кем она хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — заявила журналистка.

Ранее Собчак обвинила лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в том, что он причастен к блокировке интервью с его бывшей супругой Матильдой (настоящее имя — Елена Мозговая). По ее словам, «в первый же день» музыкант обратился в «русский офис гугла» через свою помощницу с просьбой заблокировать видео. 37-летняя телеведущая подчеркнула, что ей почти удалось уладить вопрос, но, несмотря на это, видео по-прежнему изъято из публичного доступа.

«В первый же день к ним [офис Google — «Газета.Ru»] обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью. Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за [дела]? И главное, там же не было никакого [негатива] про тебя», — обратилась она к Шнурову в инстаграме.

Согласно СМИ, сам артист также не остался в стороне конфликта и ответил на обвинения телеведущей. В своем обращении артист заявил, что не причастен к блокировке записи.

Кроме того, он заметил, что Собчак «элементарно не умеет читать», так как в сообщении говорится, что видео заблокировано по требованию телекомпании «ВИД». Уточняется, что экс-кандидат в президенты использовала заставку шоу телеведущей Оксаны Пушкиной без разрешения правообладателя.